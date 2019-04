Saúdská Arábie je ochotná za pořádání zaplatit, vysvětluje expert přesun Rallye Dakar

O přesunu na Blízký východ se mluvilo už na letošním Dakaru v Peru a tuhle informaci potvrdil před měsícem trojnásobný vítěz soutěže Katařan Násir Al Attíja.

Důvody jsou hlavně finanční - vlády jihoamerických zemí už nebyly ochotné za pořádání Dakaru francouzským organizátorům platit, takže pořadatelé i týmy na Dakaru měli někdy na trati velké problémy. To by se mělo v novém působišti změnit.

„Saúdská Arábie je nejspíš z těch zemí, které jsou ochotny za pořádání Rallye Dakar zaplatit. Jsou tam i zajímavé terény, takže ta volba je nejspíš i z tohoto důvodu,“ vysvětluje spolupracovník Radiožurnálu Jan Říha, který byl jako reportér na Dakaru třináctkrát.

Pro samotné týmy, především ty z Evropy, to bude výhoda v lepší dostupnosti. Let do Saúdské Arábie je o pár hodin kratší než třeba do Peru. Podle českého závodníka Martina Macíka bude na Blízký východ i snazší doprava vozidel a dalšího vybavení.

„Loď tam popluje maximálně deset dní. Díky tomu nebudeme techniku odevzdávat měsíc před a dostávat měsíc po Dakaru,“ říká Macík.

Podrobnější informace chce pořádající společnost ASO oznámit 25. dubna, podle katarského vítěze Dakaru Al Attíji by se měla slavná rallye Saúdské Arábii jezdit minimálně příštích pět let.

Kromě Saúdské Arábie se letos mluvilo i o návratu do Afriky, ale nakonec zvítězil asijský stát. Ze západní Afriky do Jižní Ameriky se totiž Dakar přestěhoval kvůli obavám z teroristického útoku, což by organizátoři nemohli vyloučit ani v příštích letech.