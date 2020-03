Co zrušený závod, to ztráta desítek milionů dolarů. Formule 1 doplácí na odložení začátku sezony

V letošní sezoně mistrovství světa vozů formule jedna měly být touhle dobou odjeté dva závody. Kvůli koronavirové pandemii už ale se už celkem 7 Velkých cen odložilo nebo zrušilo. A to ma značný finanční dopad jak na držitele komerčních práv šampionátu, týmy, ale i pořadatele. Praha 12:19 28. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šampion posledního ročníku formule 1 Lewis Hamilton | Zdroj: Reuters

„Za současné situace, kdy se ruší jeden závod za druhým, na to samozřejmě nejvíce doplácí týmy a držitel marketingových práv, což je skupina Liberty Media,“ popisuje pro Radiožurnál jeho expert a závodník Jakub Knoll.

Jak drahé je odkládání závodů Formule 1? Více v příspěvku Davida Prouzy

Americká společnost Liberty Media se stala vlastníkem formule 1 v roce 2016. Na letošní sezonu naplánovala rekordních 22 závodů. Značnou část příjmů soutěž generuje díky poplatkům, které musí platit drtivá většina pořadatelů.

„Tyto poplatky jsou různé a pohybují se opravdu od nuly, to v případě Monaka, až do výše několika desítek milionů dolarů, jako například v Číně. Asijské závody obecně platí nejvíce,“ říká Knoll.

Samotní organizátoři závodů jsou pak závislí na prodeji vstupenek. „To je také důvod, proč je jen těžko možné odjet závod F1 bez diváků, protože by prostě neměl být z čeho zaplacen,“ uvádí automobilový závodník.

„Sice mohou být výjimky, jako například Velká Cena Bahrajnu, u které se uvažovalo, že se pojede takzvaně ‚za zavřenými dveřmi‘, ale to bylo dáno tím, že v tomto případě by ztráty dotovala tamní vláda. To určitě není případ všech Velkých Cen,“ vysvětluje Knoll.

O velké peníze kvůli zrušeným závodům přichází i samotné týmy, mezi které se rozděluje 63 procent výnosů formule 1 a vedle toho jim mohou být kráceny smlouvy od jejich sponzorů.

Šampionát formule jedna by nejdříve mohl začít v červnu Velkou cenou Kanady. Aby mohl být vyhlášený mistr světa, musí se z pohledu pravidel odjet minimálně 8 závodů.