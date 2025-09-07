Staněk v Monze nedojel. Srazil ho Lindblad, který předtím zavinil v závodu formule 2 jinou nehodu
Český jezdec Roman Staněk po nezaviněné kolizi nedokončil dobře rozjetý závod formule 2 v Monze. Pilot stáje Invicta tak přišel o šanci navázat na vítězství a druhé místo z předchozích dvou závodů.
Staněk odstartoval ze třetího místa, které udržel i po ostrém souboji s Paraguaycem Joshuou Dürksenem. Po zastávce v boxech se posunul na druhou příčku, ale v jedenáctém kole pro něj po kolizi s Britem Arvidem Lindbladem závod skončil.
Jednadvacetiletý český jezdec za nehodu nemohl. Lindblad krátce po restartu po vyjetí zpomalovacího vozu nezvládl dobrzdit před zatáčkou a vrazil do Staňka, který nedokončil závod podruhé v sezoně.
"Tohle jsou věci, které jsou mimo moji kontrolu. Přebrzdil za mnou, já najížděl do prvním zatáčky a nemohl jsem nic dělat, prostě mě smetl," řekl televizní stanici Nova Sport Staněk s tím, že z nehody vyvázl bez zranění.
"Vidím to tak, že je to od něho stupidní chyba. Byl to tu pro nás druhý závod a tu zatáčku jsme projeli možná čtyřicetkrát za víkend. Ztratil jsem plno bodů, což mě samozřejmě hodně štve," dodal český jezdec.
Přišel tím o možnost zaútočit na třetí pódiové umístění za sebou. Před tradiční měsíční přestávkou byl Staněk druhý v hlavním závodu v Maďarsku a před tím po dodatečných penalizacích dvou soupeřů vyhrál v Belgii.
V průběžném pořadí Staňkovi patří se ziskem 81 bodů osmá příčka. V čele šampionátu je jeho týmový kolega Ital Leonardo Fornaroli (174 bodů), na druhé místo se posunul vítěz dnešního závodu Brit Luke Browning (153).
Závod šampionátu vozů formule 2 v Monze - hlavní závod:
1. Browning (Brit./Hitech TGR) 53:52,454, 2. Dürksen (Par./AIX) -3,560, 3. Martí (Šp./Campos) -3,913, ...Staněk (ČR/Invicta) nedkončil.
Průběžné pořadí: 1. Fornaroli (It./Invicta) 174, 2. Browning 153, 3. Verschoor (Niz./MP Motorsport) 144, ...8. Staněk 81.