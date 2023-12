Pokračování ve formuli 2 je reálné, ale musím sehnat finance, vysvětluje Staněk. S letoškem není spokojený

Roman Staněk má za sebou první sezonu ve formuli 2. V konečném hodnocení šampionátu skončil se ziskem 15 bodů na 18. místě. Se svými výkony nebyl příliš spokojený. Z části i kvůli tomu, že stále nemá jasno o své budoucnosti. Praha 15:54 4. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Staněk v posledním závodu sezony v Abú Zabí | Foto: Joan Codina | Zdroj: FotoFormulak.com

„Byla to těžká sezona. S 18. místem celkově spokojený nejsem. Udělal jsem spoustu chyb, ale bylo tam i hodně chyb ze strany týmu. Naše vozy nebyly nejlepší, ale několikrát nebyly špatné a dalo se z toho vytěžit i víc,“ popisuje Staněk.

Loni bojoval až do posledního závodu o titul ve formuli 3. Letos dosáhl ve vyšší třídě pouze pětkrát na body. „Musel jsem se hodně adaptovat na to, že ve formuli 2 jsou závody delší, záleží tu více na práci s pneumatikami a také na strategii, protože v hlavním závodě je povinný pitstop. Je to tedy i víc o týmu,“ říká závodník italské stáje Trident.

Nejvíc bodů získal rodák z Valašského Meziříčí v Monaku, kde v hlavním závodě dojel po startu z posledního místa sedmý.

Světlé momenty sezony

„Někdy ten výsledek úplně neukazuje to, jak jsem ve skutečnosti jel. Řekl bych, že se mi letos nejlépe povedl závod v Budapešti, kde jsem bohužel havaroval v kvalifikaci a startoval poslední. V hlavním závodu jsem byl ale nejrychlejší ze všech a dojel jsem 14. Povedl se mi také víkend na Monze, kde jsem byl dvakrát na bodech a v kvalifikaci jsem byl třetí,“ uvádí český pilot své nejlepší momenty z právě skončeného ročníku.

Po červencovém závodu v belgickém Spa se dostal Staněk do finančních problémů a nebylo jasné, zda sezonu vůbec dokončí. Rozjel tak crowdfoundingovou kampaň, ve které podle své tiskové zprávy vybral přes 1,5 milionu korun. Díky tomu mohl jet poslední závod sezony v Abú Zabí.

‚Musíme poskládat rozpočet‘

Otazník však stále visí nad pokračováním Romana Staňka ve formuli 2 i v příští sezoně.

„Je to reálné, ale musíme poskládat rozpočet. Opravdu doufám, že se nám to povede, protože kdybych zůstával, tak bych byl i nadále u Tridentu a vidím tam obrovský potenciál pro příští sezonu. Vyměnila se spousta lidí, přijdou noví inženýři a už teď v Abú Zabí, i když to výsledek neukázal, to fungovalo lépe,“ uvedl Staněk v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

V Abú Zabí probíhaly i posezonní testy, kterých se Staněk právě z finančních důvodů neúčastnil. „Ve formuli 2 se navíc příští rok bude jezdit s novým autem a tyto testy se jely ještě se starým, takže dávalo smysl ušetřit,“ vysvětluje Staněk.

Pokud by příští rok nevyšlo angažmá u Tridentu ve formuli 2, záložní variantu prý Staněk nemá. „Když příští rok nebudu závodit ve formuli 2, tak to pro mě znamená, že je to konec mého snu o formuli 1. Stále ale věřím v to, že to vyjde a budu příští rok bojovat o titul. Hned po konci sezony jsem se začal fyzicky i mentálně připravovat na tu další,“ uzavírá.