Závodníky na zlínské Barum Rally potrápilo horko. ‚V autě bylo přes padesát stupňů,‘ popisoval Mareš

Horka na začátku víkendu pořádně potrápila i posádky na tradiční Barum Rally Zlín. Závodní speciály čistě zaměřené na výkony si nemohou dovolit luxus, jako je klimatizace, kromě náročné trati tak jezdce trápilo i velké vedro v kokpitech.

Jan Kopecký v rámci zlínské Barum Czech Rally

Jan Kopecký v rámci zlínské Barum Czech Rally | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

„Bere to hodně síly, je těžké se šestkrát za den zformovat a podat optimální výkon. Vevnitř v autě bylo přes padesát stupňů, pro nikoho to určitě nebylo jednoduché,“ říkal po dokončení šesti sobotních rychlých zkoušek Barum Czech Rally Zlín pátý muž průběžného pořadí Filip Mareš.

Poslechněte si, jak české závodníky Filipa Mareše a Jana Kopeckého trápilo při sobotních rychlostních zkouškách Barum Czech Rally horko

„Samozřejmě hledáme stín. Bílá kombinéza by zase byla jako kominík,“ vysvětloval Mareš, proč do horkého počasí nezvolil jinou barvu.

Možná trochu překvapivé je, že podle Jana Kopeckého bylo horké počasí největší komplikací hned ráno. A to i v kombinaci s předchozí dlouhou nocí, kdy se jela úvodní rychlostní zkouška v centru Zlína. 

„Nejhůř jsem si připadal ráno, když jsme přijeli před časovkou do servisu. Páteční noc je asi nejhorší. Jde se poměrně pozdě spát, jsme roztopení, než člověk usne, pak zase za chvíli vstává. Ale po první rychlostce se to nějak srovnalo a neměl jsem s tím žádný problém,“ popisoval další český závodník Jan Kopecký.

Jeho slova v tomto případě potvrzují i činy. Jedenáctinásobný šampion Barum Rally byl totiž před závěrečným dnem opět v čele závodu. Na druhého Ira Jona Armstronga měl takřka sedmisekundový náskok.

Soupeřem už pro Kopeckého nebude obhájce loňského prvenství Dominik Stříteský, který musel odstoupit poté, co se nevyhnul zpomalovacímu ostrůvku a prorazil tři pneumatiky.

