‚V každé zatáčce cítím, že nejedu tak, jak bych mohl.‘ Závodník Pech se sžívá se svým Citroënem
Příští víkend se uskuteční už 54. ročník tradiční Barum Czech Rally Zlín. Na startu bude také trojnásobný vítěz soutěže a osminásobný mistr republiky v automobilových soutěžích Václav Pech. Tomu se v této sezoně za volantem nového vozu Citroën příliš nedaří, nejlepším výsledkem byla pátá příčka v úvodním závodě Rally Šumava.
„Zatím mi to upřímně moc nejde. Auto cítím, že je dobré, že má potenciál, ale já jsem se zatím prostě nesžil s tím systémem kategorie R5, kde se to auto chová úplně odlišně od Focuse, se kterým jsme jezdili posledních pět let. Potažmo celou svoji kariéru sem jezdil s takovými auty, která se chovaly trošku jinak,“ říká Václav Pech.
Cítím, že jsou tam rezervy. Je to motivace něco dokázat, říká osminásobný mistr republiky Václav Pech
Po letech strávených ve Fokusu WRC se v této sezóně stále ještě seznamuje s vozem Citroën kategorie R5. Plzeňský pilot zapsal kromě pátého místa na Šumavě ještě devátou příčku v Hustopečích. Na Rallye Bohemia skončil sedmý.
„Tyhle novodobá auta mají trošku menší výkon, ale strašně fungují podvozkem, sedí. Já jsem zatím nenašel to správné nastavení auta, abych mu věřil a mohl jsem s ním jet rychle nebo nejrychleji. Nemyslím si, že s ním jedeme úplně pomalu, nebo že by to bylo špatný, ale cítím, že ho nevyužívám a chybí tomu taková lehce přidaná hodnota, abych měl lepší výsledky,“ konstatuje Václav Pech.
‚Postupné krůčky‘
Se svými mechaniky intenzivně pracuje na vyladění francouzského vozu, a i proto do svého závodního kalendáře zařadil Rallye sprinty v Plzni a Příbrami.
„Jeli jsme i dva Rallye sprinty nad rámec plánu sezóny, abychom získali co nejvíce ostrých kilometrů a mohl jsem s autem laborovat právě s nastavení podvozku, které se mi líbí, které se mi nelíbí. Děláme postupné krůčky, nejsou to žádný extra kroky, ale jsou to krůčky a mám z toho teď poslední dobou větší a větší radost,“
A v čem jsou zatím hlavní potíže při ovládání Citroënu C3? „V každé zatáčce cítím, že s tím nejedu tak, jak bych mohl umět, nebo jak bych chtěl. Je to jenom o důvěře toho, než se to naučím správně ovládat a řídit, nebo případně prostě donastavit podvozek tak, abych věděl, že když mi to uteče, že to auto pořád budu řídit,“ vysvětluje.
‚Správná jistota‘
A přestože osminásobnému českému šampionovi patří v průběžném pořadí mistrovství republiky až devátá příčka a na absolutní špičku zatím nestačí, sžívání se s novým vozem jej nesmírně baví.
„Baví mě to moc, protože je to zase nějaký náš cíl nebo motivace něco dokázat. Vím, že nejsme na té úrovni, kde bychom mohli být. Cítím, že nejedu tak, jak bych chtěl jet, a to je dobré. Kdybych cítil, že už víc nemůžu, tak by to bylo špatný. Cítím, že tam jsou rezervy a jenom, abych získal tu správnou jistotu a jel ‚bezpečně‘, ne nebezpečně,“ myslí si.
O prvenství ale Václav Pech zřejmě nebude bojovat ani na nadcházející Barum Czech Rally Zlín: „Je to jednodušší, protože když jedu o medailové příčky, tak vím, že musím jet pořád na hraně rizika nebo lehce za hranu rizika a má to smysl.“
„Když cítím, že půjdu na hranu rizika a stejně to nebude stačit na medailové příčky, tak prostě to riziko můžu eliminovat malinko víc. Jedu víc v klidu a naopak se soustředím na to posouvat se s tím autem dál a připravovat se na tu budoucnost,“ uzavírá Václav Pech z Plzně.