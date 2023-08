Těším se na domácí fanoušky. Poženou mě dopředu, pochvaluje si před startem Barum Rally Cais

Dokáže někdo zastavit Jana Kopeckého? To je hlavní otázka před večerním startem zlínské Barum Rally, kterou zkušený pilot ovládl už desetkrát. Mezi vyzyvatele s reálnou šancí na triumf patří i trojice jezdců, kteří pocházejí ze Zlínského kraje a Barum Rally je tak pro ně opravdu domácí závod. Zlín 11:44 18. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český pilot Erik Cais bude chtít úspět na domácí Barum Rally | Zdroj: Profimedia

Třiadvacetiletý pilot Dominik Stříteský z Kelče na Vsetínsku už dokonce ví, jaké je porazit českého suveréna posledních let Jana Kopeckého. V červenci vyhrál Rally Bohemia, když byl v cíli o necelou sekundu rychleji než Kopecký. Před domácím závodem si uvědomuje, že hodně ukáže už úvodní noční rychlostní zkouška, kterou tradičně přivítá centrum Zlína.

„Člověk je nervózní a musí se s tím naučit pracovat, aby ho to neomezovalo. Chce to, aby neudělal nějakou chybu a byl celou erzetu plně soustředěný. Mnohdy když odstartuje do erzety, tak několikrát do toho spadne tak, že nějakou nervozitu nevnímá a věnuje se jen jízdě,“ říká před startem Barum Rally Stříteský.

Stříteský je v průběžném pořadí českého šampionátu druhý. Čtvrtá pozice patří zlínskému jezdci Adamu Březíkovi. Ten měl při Barum Rally v posledních dvou letech smůlu, když ho v obou případech zradila jedna nenápadná součástka motoru. „V roce 2021 to byla motex páska, která byla špatně otočená a na skoku ve Slušovicích si klepla. Na startu mi pak vytekla voda z chladiče. Minulý rok to byla zase motex páska, která praskla jen silou vůle. Je to zakleté, takže letos koupíme nejlepší motex pásky a snad to bude stačit,“ říká Radiožurnálu Sport Březík.

Domácí výhoda pro Caise

Trochu neznámá je před startem Barum Rally forma Erika Caise, který pochází z Fryštáku. Čtyřiadvacetiletý jezdec se letos zaměřuje především na světový šampionát, kde střídá dobré výsledky s těmi horšími. Od domácího víkendu očekává pozitivní zážitky.

„Vždy se na Barumku hodně těším, protože je to domácí závod. Podpora publika je vždy enormní, člověku to dodává kladné emoce a žene ho to dopředu,“ říká Cais, kterému minulý týden skvěle vyšel závod v polském Řešově, kde zvítězil.

Jestli si formu přivezl i domů bude jasnější po noční rychlostní zkoušce, která v ulicích Zlína začne v devět hodin večer. Barum Rally je i letos vedle českého šampionátu součástí mistrovství Evropy.