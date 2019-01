Dakar se poprvé koná v jediné zemi, dunami Peru pojede 13 českých posádek

Nejzkušenějším z českých závodníků bude pilot Tatry Aleš Loprais, který čeká zrádnou trať.

„Bude to hodně náročné, o čemž svědčí to, že spustili novou kategorii – half-marathon. Ti, co odpadnou v první polovině závodu, se budou moci ve dni volna vrátit zpátky do soutěže, pokud na tom budou dobře fyzicky a technicky,“ říká zkušený závodník v kategorii kamionů.

K favoritům kategorie aut pořadatelé řadí Martina Prokopa s Fordem, který loni skončil sedmý. Nově bude mít v zádech týmového kolegu Tomáše Ouředníčka.

„V písku to není tak těžké pro auta, tolik se neničí. Ale důležitá je zručnost písky projet, přežít ta vedra, co nejmíň zapadnout a co nejmíň se ztratit, protože orientace v písku je strašně těžká,“ očekává Martin Prokop.

V dakarském konvoji se opět objeví dvě Češky. Gabriela Novotná pojede na motorce, Olga Roučková přesedlala ze čtyřkolky na buginu v nové kategorii Side by side.

„Bude to peklo na zemi, zase. Těším se, protože tyhle buginy jsou udělané přímo do písku. Bude to hodně o zapadávání a vyhrabávání. Hodně si to užijeme,“ tuší Olga Roučková.

Peruánské tratě slibují sedmdesátiprocentní podíl pískových pasáží. Omezení na jednu zemi přineslo zkrácení na deset etap a tři tisíce soutěžních kilometrů.

„Na dlouhých a velkých Dakarech jsou nevýhodou spojovací etapy, kdy musíme jet pomalu konstantní rychlostí. Kolikrát byla spojovací etapa delší, než ta soutěžní. Přesunem do Peru to úplně zmizí,“ těší se Aleš Loprais.

„Budeme neustále v terénu, v pár bivacích, ze kterých se bude hvězdicovitě vyjíždět do jednotlivých etap,“ přibližuje. Do Rallye Dakar odstartuje v pondělí 7. ledna třináct českých soutěžních strojů.

Česká účast na 41. ročníku Rallye Dakar:

Motocykly: Milan Engel (KTM), Jan Brabec (Husqvarna), Gabriela Novotná (Husqvarna), Petr Vlček (KTM), Jan Veselý (Husqvarna),

Čtyřkolky: Tomáš Kubiena (IBOS Hawk 690),

SxS: Olga Roučková, Daniel Zelenka (Can-Am Maverick)

Automobily: Martin Prokop, Jan Tománek (Ford Raptor); Tomáš Ouředníček, David Křípal (Ford Raptor)

Kamiony: Martin Macík, František Tomášek, Lukáš Kalanka (Liaz); Martin Kolomý, Rostislav Plný, Jiří Stross (Tatra); Aleš Loprais, Petr Pokora, Ferran Marco Alcayana/Šp. (Tatra); Martin Šoltys, David Schovánek, Tomáš Šikola (Tatra); Filip Škrobánek, Radim Baculík, Petr Lesák (MAN).

Program:

ledna - 1. etapa: Lima - Pisco (331 km celkově/84 km rychlostní zkouška), ledna - 2. etapa: Pisco - San Juan de Marcona (553 km/342 km), ledna - 3. etapa: San Juan de Marcona - Arequipa (798 km/331 km), ledna - 4. etapa: Arequipa - Moquegua/Tacna (511 km/352 km motocykly a čtyřkolky, 664 km/352 km automobily a kamiony), ledna - 5. etapa: Moquegua/Tacna - Arequipa (776 km/345 km motocykly a čtyřkolky, 714 km/450 km automobily a kamiony), ledna - volný den, ledna - 6. etapa: Arequipa - San Juan de Marcona (838 km/317 km motocykly a čtyřkolky, 810 km/290 km automobily a kamiony), ledna - 7. etapa: San Juan de Marcona - San Juan de Marcona (387 km/323 km), ledna - 8. etapa: San Juan de Marcona - Pisco (575 km/360 km), ledna - 9. etapa: Pisco - Pisco (409 km/313 km motocykly, čtyřkolky a automobily, 407/311 kamiony), ledna - 10. etapa: Pisco - Lima (359 km/112 km).