Nevolnost, zvracení, silný úpal. ‚Narazili jsme na limit,‘ řekl jezdec F1 Norris po Velké ceně Kataru

Za hraniční a nebezpečnou označili kvůli velkému vedru a vlhkosti vzduchu piloti formule 1 nedělní Velkou cenu Kataru. Situaci podle agentury Reuters chtějí řešit s vedením šampionátu, protože několik jezdců bylo na hraně kolapsu. Dauhá 12:09 9. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jezdce F1 během Velké ceny Kataru trápila mimo jiné dehydratace | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

Podle výrobce pneumatik Pirelli neklesly teploty během večerního závodu na okruhu v Losailu pod 36 stupňů Celsia, přes den se pohybovaly kolem 40 stupňů. A daň si vedro vybralo i na pilotech.

Více týmů ve formuli 1? ‚Mým snem je maximální možný počet dvanácti stájí,‘ říká šéf FIA Sulajím Číst článek

Esteban Ocon ze stáje Alpine se pozvracel přímo do helmy, Alex Albon z Williamsu skončil po dojetí do cíle v péči lékařů kvůli silnému úpalu, zatímco jeho týmový kolega Logan Sargeant kvůli dehydrataci a nevolnosti závod nedokončil.

„Narazili jsme na limit,“ řekl pilot Lando Norris z McLarenu. „Je smutné, že jsme na to museli přijít tak, že hodně kluků omdlelo, nebo museli k doktorovi. Bylo to dost nebezpečné a musíme to řešit, protože k tomu v první řadě nemělo vůbec dojít,“ dodal.

„Když jezdci zastavují, protože nejsou schopní pokračovat, tak jsme hodně na hraně, nebo dokonce za ní. A to ještě zastavili, ale klidně mohli také nabourat. To nesmíme jen tak přejít,“ uvedl šéf Ferrari Frédéric Vasseur.

Podle staronového mistra světa Maxe Verstappena z Red Bullu bylo vedro příliš velké na to, aby se v něm závodilo. A jezdec Mercedesu George Russell označil podmínky za naprosto brutální.

„Bylo to, jako byste byli v troubě. Občas trénuju v sauně, abych šel na limit. Po chvíli se dostanu do bodu, kdy je horko nesnesitelné a musím ven. Tady jsem se tak cítil od dvanáctého kola,“ uvedl Russell.