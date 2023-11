Nový dodavatel motorů do formule 1. Od roku 2028 se o ně bude starat společnost General Motors

Automobilový gigant General Motors (GM) oznámil, že bude od roku 2028 dodavatelem motorů ve formuli 1. Oficiální registrace GM u Mezinárodní automobilové federace (FIA) by měla podpořit snahu Michaela Andrettiho o vstup do seriálu mistrovství světa s týmem Andretti Cadillac. Detroit 16:26 15. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Formule 1 bude mít od roku 2028 nového dodavatele motorů (ilustrační foto) | Foto: Imad Creidi | Zdroj: Reuters

„Jsme nadšeni, že můžeme oznámit, že náš nový tým F1 Andretti Cadillac bude pohánět motor GM. Věříme tomu, že vyvineme úspěšnou pohonnou jednotku a uděláme z Andretti Cadillac skutečný tovární tým,“ uvedl prezident GM Mark Reuss v prohlášení krátce před víkendovou Velkou cenou Las Vegas, jedním ze tří závodů F1 ve Spojených státech.

Američan Andretti ohlásil zájem vstoupit do formule 1 pod značkou Cadillac, jež patří do portfolia GM, letos v lednu. Získal podporu FIA, která odsouhlasila jeho žádost minulý měsíc.

Mnohem těžší překážkou pro syna mistra světa 1978 Maria Andrettiho bude přesvědčit samotné vedení formule 1. Podle agentury Reuters je většina ze současných deseti týmů proti vstupu další stáje, neboť by se tím snížil jejich podíl ze zisku. Také tvrdí, že uvažovaná kompenzace 200 milionů dolarů (4,5 miliardy korun), kterou by si měly rozdělit, je příliš nízká vzhledem k současné hodnotě týmů.

Andretti v říjnu řekl, že jeho snahou je vstoupit do mistrovství světa v roce 2025 nebo 2026. Pokud by uspěl, není jasné, jakým motorem by před příchodem GM své monoposty poháněl. Původně měl dohodu s Alpine, nový šéf tohoto Renaultem vlastněného týmu Bruno Famin ale v říjnu uvedl, že jejich předběžná úmluva vypršela.