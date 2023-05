Na motokárách brali porážku hůř tatínkové, než samotní mužští závodníci, říká jezdkyně Jílková

Motoristický sport obvykle nedělí kategorie podle pohlaví soutěžících, rozdíl v zastoupení mužů a žen v tomto odvětví je ale obrovský. Zmenšit ho má nová závodní série, která chce být talentovaným dívkám a ženám branou do světa vrcholných formulových závodů. O postavení žen v motosportu promluvili pro Radiožurnál Sport Jakub Knoll a Martin Michek. Praha 17:23 10. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gabriela Jílková je několikanásobnou mistryní republiky na motokárách | Foto: Slavomír Kubeš / MAFRA / Profimedia

Měl to být způsob, jak dostat nejrychlejší závodnice před oči veřejnosti. Čistě ženský seriál W series se ale po třech sezonách dominance Britky Jamie Chadwickové a kritiky ze segregace žen v motorsportu vloni odmlčel a nahradil ho jiný. Akademie F1 na to chce jít odlišnou cestou. Má totiž rekrutovat závodnice do formule 3, formule 2 a snad i do formule 1.

„Za mě je dobrá každá iniciativa, která zjednodušuje jezdcům a jezdkyním vstup do závodění,“ vítá nové možnosti pro závodnice motoristický expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Podle něj ale nerovnováha v zastoupení pohlaví v motoristickém sportu sahá k jeho kořenům: „Hlavním faktorem je hlavně základna, pokud se podíváme do startovních listin motokárových závodů, tak tam je podstatně méně žen než mužů.“

Ženy ve vrcholných kategoriích motorsportu stále hrají spíše epizodní role. To ale neznamená, že nemohou být postrachem. Mnohonásobný účastník obávané Rallye Dakar motocyklista Martin Michek připomíná španělskou závodnici Laiu Sanzovou.

„Jsem rád že jsem s ní nezávodil, protože to bylo asi dva roky než jsem začal já vůbec jezdit Dakar. Tam se nějak kolem toho desátého místa pohybovala, takže jsem rád, že mě nepředjela.

S výjimečně talentovanými závodnicemi se setkává na okruzích i Jakub Knoll: „Z českých závodnic je velmi úspěšná Gabriela Jílková, která jezdí kategorii GT4, takže jsem se s ní potkal také na trati a můžu opravdu ocenit její kvality.“

Úspěšná Jílková

Gabriela Jílková je několikanásobnou mistryní republiky na motokárách a na mezinárodní scéně soupeřila i s hvězdami formule 1 Charlesem Leclercem a Estebanem Oconem. Nedostatkem respektu ze strany mužských protivníků tak netrpí, a to obzvlášť, pokud je porazí.

„Nemyslím si, že by to pro ně byla nějaká obzvlášť potupa. Berou mě jako každého jiného závodníka. Z motokár mám zkušenosti, že tam to třeba hůř brali tatínkové než jezdci samotní.

Jakub Knoll si myslí, že lepšímu postavení žen v motoristických soutěžích brání i přirozené předpoklady. „Faktor, který možná není tak populární v dnešní době, ale je podle mě pravdivý, je takový, že ženy mají menší predispozice k tomu, aby se prosadily ve vrcholném motorsportu.“

Podobný názor sdílí i Martin Michek. „Sporty jako motokros, respektive Dakar, tak jsou hodně fyzicky náročný a nemyslím si, že to pro ně úplně je nějaká meta, kterou by chtěly samy sobě docílit,“ doplňuje Knolla Michek.

Úspěšná česká jezdkyně Gabriela Jílková ale nesouhlasí a od svých mužských kolegů se zas tolik neliší, což dokazuje její výrok o tom, ke komu v mládí vzhlížela. „Obecně v motosportu jsem nikdy žádný vzor neměla, ale pokud bych měla jmenovat jedno jméno, tak je to Ayrton Senna.“