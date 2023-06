Dakar chystá novinky, jedna z etap potrvá celé dva dny. Bude to opravdu výživné, ví motocyklista Pabiška

1+12=14. Tuhle rovnici ve čtvrtek představili organizátoři slavné Rallye Dakar českým závodníkům. Je v ní ukrytá jedna významná novinka pro nadcházející ročník nejdrsnější motoristické zkoušky. Během čtrnácti závodních dnů čeká posádky jeden prolog a dvanáct etap. Jedna z nich přitom potrvá celé dva dny. Horoměřice 8:38 9. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Organizátoři Rallye Dakar představili pro nadcházející ročník několik novinek (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Mám rád změny a mám rád výzvy.“ To se musel pilot kamionu Martin Macík při představení novinek Dakaru 2024 cítit jako v sedmém nebi. Osmý a devátý den rallye nově spojí jediná etapa čítající bezmála 600 závodních kilometrů v saúdskoarabském písku.

„Tři sta kilometrů v dunách je opravdu řehole. A tady je to dvakrát po 200 a ještě dalších 180 do cíle. Takže pokud během toho bude člověk řešit ještě nějaké technické problémy, bude to opravdu výživné,“ říká s výhledem na svou patnáctou rallye Dakar motocyklista David Pabiška.

The Dakar Tour goes ➡️ Czech Republic, here we are!

Competitors from the Czech Republic and Poland get together in Prague to find out more about the Dakar 2024. #Dakar2024 #DakarTour



MM Photography pic.twitter.com/iXM3gDSH0d — DAKAR RALLY (@dakar) June 8, 2023

Samotný formát dvoudenní etapy je inovativní. Prvních 200 kilometrů se jede v kuse, následují čtyři padesátikilometrové úseky oddělené takzvanými bivaky. V momentě, kdy odbije 16. hodina, musí posádka dojet na nejbližší stanoviště, kde s omezenou technickou asistencí přečká noc. V sedm ráno se pak vydá na zbývající úsek. To do hry vnáší i taktický element.

„Jasně, plný plyn a dojeďte, co nejdál umíte do těch čtyř hodin. Ideálně přejet poslední bivak těsně kolem čtvrté, protože ve čtyři se nestmívá, dojet ještě 55 kilometrů do toho dalšího bivaku. Ale pak je riziko – dojedu tam? Co když někde zůstanu viset? To už do toho bivaku nedojedu a mohl jsem zůstat v tom předešlém,“ popisuje Macík taktickou výzvu čekající na každou z posádek.

Ačkoliv je novinka převážně vítaná, někteří závodníci ji berou s rezervou. Jako třeba šestý pilot letošního Dakaru mezi automobily Martin Prokop, který vidí možnou překážku v přístupu mezinárodní automobilové federace FIA.

„Protože je vidět, že je složité to vůbec vysvětlit, natož to napasovat na pravidla FIA. To jsou velmi svazující pravidla, která na takovéto novinky nepamatuje,“ varuje Prokop.

05.01.24 - 19.01.24

AlUla

60% new tracks

⏱ "48H CHRONO STAGE" in the Empty Quarter

Accept the challenge!

Yanbu

#Dakar2024 #DakarInSaudi pic.twitter.com/uxSsjPGV5r — DAKAR RALLY (@dakar) June 3, 2023

„Pokud nedojedete do bivaku, tak se vám nestopne čas, ten běží pořád dál. Což je jedna z otázek na pořadatele – jak to teda vlastně bude? Přijedou pro nás nebo se mi stopne čas, protože se v nějakou hodinu stopnul všem? A druhý den to tedy zase musíte dojet. Budete mít rozbité auto, co s tím budete dělat?“ ptá se pilot stříbrné kamionové posádky letošního závodu Martin Macík.

Kolem nových prvků Rallye Dakar je stále spousta otázek. Jistý je však termín a místo. Trasu napříč Arabským poloostrovem absolvují závodníci od 5. do 19. ledna příštího roku.