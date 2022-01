Byla to naše etapa, hodnotí nejlepší sezonní umístění na Dakaru pilot kamionu Macík

Pilot závodního kamionu Martin Macík slaví na letošní Rallye Dakar první pódiové umístění. Během deváté etapy se pohyboval neustále na špici a nakonec dojel s minimální ztrátou na třetím místě. Mezi automobily se nedařilo Martinu Prokopovi, který si stěžoval na nedostatečnou rychlost svého vozidla. Vadí ad-Davásir (Saúdská Arábie) 16:17 11. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Macík, stále nejmladší pilot kamionu na Rallye Dakar | Zdroj: Big Shock Racing

„Byla to naše etapa. Když si vzpomeneme na minulý rok, devátá etapa byla naše první vyhraná etapa na Dakaru 2021. A teď opět devátá etapa a třetí místo,“ vyprávěl Martin Macík v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ohlasy českých závodníků si poslechněte v reportáži Davida Prouzy

„Byl to i hodně podobný terén. To znamená hory, skály, hodně rychlé a uskákané. Musíte se hodně navigačně trefovat mezi jednotlivá skaliska v údolích a potom sem tam byly i nějaké duny,“ pokračoval.

„Tam trošku bojujeme, protože bohužel ten výkon není stoprocentní. Takže čím míň písku bude, tím lépe pro nás,“ dovysvětlil jezdec týmu Big Shock Racing.

Z třetího místa měl český jezdec velkou radost, přesto byl trochu zklamaný z toho, že na druhou příčku ztratil jen tři sekundy.

„Určitě to zamrzí. Věděli jsme už od samotného začátku, že můžeme bojovat o ty nejvyšší příčky. Bohužel jsme byli hodně v prachu, museli jsme hodně bojovat, protože nás nechtěli pustit před sebe. Ale i tak, je to třetí místo a to se počítá,“ zhodnotil Macík.

Nejlepším Čechem zůstává v kamionech Aleš Loprais, který je v celkovém hodnocení čtvrtý.

Pomalejší automobil

V automobilech se na průběžném osmém místě drží Martin Prokop. Úterní měřený úsek byl podle českého závodníka téměř celý o absolutní rychlosti, kterou jeho vůz dál nemá dostatečnou. Prokop se o tom bavil i se svými soupeři.

Nejlepší výsledek Macíka v sezoně, na Dakaru dojel mezi kamiony třetí. Nedařilo se Prokopovi Číst článek

„Když jsem se jich zeptal, kolik jedou, tak řekli, že jedou o patnáct, občas o dvacet sekund rychleji. Být to na začátku závodu, tak jsem asi frustrovaný. Ale teď už jsem s tím smířený, nic s tím neudělám. Snažíme se jet bez chyby, ale prostě ta rychlost, to je strašné,“ stěžoval si Prokop.

V kategorii motocyklů v celkové klasifikaci se vrátil do elitní dvacítky Martin Michek. Rallye Dakar bude pokračovat desátou etapou opět ve středu.