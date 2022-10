Nejmladší mistr světa v historii rallye. Fin Rovanperä si titul zajistil ve dvaadvaceti letech

Fin Kalle Rovanperä se stal den po 22. narozeninách nejmladším mistrem světa v rallye v historii. Pilot Toyoty si titul zajistil triumfem na Novém Zélandu. Po šestém vítězství v sezoně má dva závody před koncem šampionátu nedostižný náskok 64 bodů před exmistrem světa Ottem Tänakem z Estonska. Auckland (Nový Zéland) 9:18 2. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Finský závodník rallye Kalle Rovanperä | Foto: DPPI | Zdroj: Reuters

Rovanperä výrazně překonal dosavadní rekord Colina McRae, který v roce 1995 vyhrál MS ve věku 27 let a 89 dnů. K titulu finskému supertalentu v jeho třetí sezoně mezi elitou pomohl spolujezdec Jonne Halttunen. Rovanperä je už osmým finským mistrem světa, ale prvním po 20 letech. V roce a 2002 se stal šampionem Marcus Grönholm.

Rovanperä se na soutěži se základnou Aucklandu ujal vedení v sobotní druhé etapě a ve finálovém dnu ovládl dvě ze čtyř rychlostních zkoušek včetně speciálně bodované závěrečné power stage.

Celkově zvítězil s náskokem 34,6 sekundy před týmovým kolegou a osminásobným mistrem světa Sébastienem Ogierem. Předloňský šampion Tänak skončil třetí s téměř padesátisekundovou ztrátou.

Rovanperä v první polovině sezony ovládl postupně po sobě jdoucí soutěže ve Švédsku, v Chorvatsku a Portugalsku, poté ještě přidal triumfy v Keni a Estonsku. V předchozích dvou rallye v Belgii a Řecku skončil po nehodách v poli poražených, ale třetí šanci na zisk titulu už proměnil.

„Po těch dvou složitých rallye to bylo trochu čekání a je to docela úleva, že to po tak dobré sezoně konečně dopadlo,“ řekl Rovanperä webu šampionátu.

„Největší dík patří týmu za to, že letos postavil takovouhle raketu,“ dodal mladý Fin.