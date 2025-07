Teď je hvězdou Márquez, Rossi tady bude ale pořád, říká o italské legendě motocyklový závodník Pešek

Po pěti letech se na Masarykův okruh vrátil seriál mistrovství světa silničních motocyklů. Ať se člověk na tribuně podíval na jakoukoliv stranu, tak tam ho doprovázelo svítivě žluté číslo 46, které nosil sedminásobný šampion MotoGP Valentino Rossi. I když už Ital od roku 2021 nezávodí, jeho odkaz v Brně zůstává. I o této legendě motosportu se rozpovídal český závodník Lukáš Pešek. Brno 21:58 20. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Masarykův okruh v Brně | Zdroj: ČTK, Profimedia, DPPI Media / Alamy / Alamy / Profimedia

Filip Salač zajel na závěr osmé místo. I přes slibný start to ale nakonec asi nebylo to, co by fanoušci očekávali a na co by se těšili. Je to tak?

Určitě. Fanoušci ho hnali na bednu. Myslím, že sám Filip to na bednu chtěl a věřil si. Nevím, co se tam úplně stalo, ale předpokládám, že problémem byla zadní guma, která ovlivnila to, že o tu bednu bohužel nebyl schopen bojovat.

Musí to být ale skvělý zážitek na Moto2 a poprvé v Brně, navíc s plnými tribunami. Když to srovnáte s vlastními zkušenostmi, jaké mohlo být to poslední kolo pro českého závodníka?

Na jednu stranu je to úžasné, na druhou stranu je to pořád závodník, takže si myslím, že prožívá trošku hořkost. Ale až si to zítra vyhodnotí, tak bude určitě spokojený.

Co to dělá s vámi tady v Brně po pěti letech. Dolehly na vás nějaké emoce nebo vzpomínky?

Vůbec nic. Můj čas už byl a teď je čas Filipa Salače. Já si tu užívám celou tu atmosféru a pár přátel a hostů, který tady máme. Užívám si to tedy plnými doušky.



Před hlavními kategoriemi se jel Northern Cup i s vaším svěřencem. Váš bývalý svěřenec byl dokonce na pódiu. Těší vás, když vidíte, že ta vaše práce očividně přinesla takovéto ovoce?

Ano, můj svěřenec byl sedmý a bývalý svěřenec, kterého jsem šest let vychovával a letos jel v jiných barvách, byl druhý. Měl bych být asi naštvaný, ale myslím si, že je to fantastické. Ta práce je samozřejmě vidět a jsem rád.

Odkaz italské legendy

Co říkáte na to, že stále přetrvává fenomén Valentino Rossi. Svítivě žluté číslo 46 je v podstatě na každém třetím fanouškovi. Jak si vysvětlujete ten neskutečný odkaz, který tady zanechal a který pořád pokračuje?

Tím, že tady má tým a občas se tu i ukáže, tak se tu jeho jméno udržuje v povědomí. Fenomén to byl. Teď tady máme Marca Márqueze, ale Valentino Rossi tady bude pořád.

Vzpomněl byste si na váš osobní zážitek s tímto legendárním Italem?

Vzhledem k tomu, že jsme měli společného manažera, tak jsem se s ním párkrát potkal. Na první setkání s ním jsem pro něj měl připravené otázky a nakonec jsem jenom zůstal stát a jen jsem koukal. Nemohl jsem najít žádá slova, byl jsem z toho nervózní, ale potom už to bylo fajn.

Co říkáte na to, že teď jezdí ve WEC (FIA World Endurance Championship) a navíc znovu úspěšně?

On chtěl původně být formulovým závodníkem a měl k tomu blízko. Navíc jít z motorek do auta je jednodušší, takže se těm jeho výsledkům vůbec nedivím.



Valentino Rossi delivers in front of his home crowd, putting the #46 BMW M4 GT3 EVO on the second row - P2 in the Pro class. #GTMisano pic.twitter.com/flrUWpIfFB — BMW M Motorsport (@BMWMotorsport) July 19, 2025