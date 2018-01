Věděl Putin o dopingu Rusů v Soči? Svět věří jedinému svědkovi, upozorňuje ruský novinář

Uprchlý bývalý šéf moskevské antidopingové laboratoře Grigorij Rodčenkov prohlásil, že prezident Vladimír Putin věděl o dopingu ruských sportovců na zimní olympiádě v Soči před čtyřmi lety. Ruský novinář Vladimír Rauš uznává, že Rusko má s dopingem velký problém, zároveň ale upozorňuje, že Rodčenkov je jediným svědkem. Praha, Moskva 18:00 31. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Albertu Demčenkovi blahopřál ke dvěma stříbrům ze Soči i Vladimir Putin. Sáňkař teď o oba cenné kovy přišel | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Není sporu o tom, že Rusko má obrovské problémy s dopingem. Bohužel to vedení ruského sportu odmítlo uznat, nebyla žádná sebereflexe, to táhne další problém. Vedení mezinárodního sportu bylo nuceno věřit slovům Grigorije Rodčenkova,“ vysvětluje Radiožurnálu a Českému rozhlasu Plus ruský sportovní novinář Vladimír Rauš.

Ruský novinář s českými kořeny o sportu píše už více než dvacet let a pracoval pro řadu předních sportovních listů. Problémem podle Vladimíra Rauše je, že Mezinárodní olympijský výbor a další organizace mají k dispozici jako zdroj informací pouze Grigorije Rodčenkova.

„Řekl bych, že to, co tvrdil, je z 90 procent pravda. Bohužel nemůžeme ověřit poslední zprávy, které dodal během výslechu ve WADA. Teď to vypadá, že Rodčenkov je jediný svědek a co řekne, to platí. Proto teď sto ruských sportovců nemohl jet na olympiádu, protože Rodčenkov řekl, že i když nejsou žádné stopy, tak tam něco bylo,“ vysvětluje novinář.

Když byl MOV tázán, pro vyřazuje „čisté“ ruské sportovce, odpověď zněla, že ještě nedoběhl kontrolní proces starých vzorků. Že sice jsou čistí, ale v následných analýzách by se mohly důkazy o dopingu objevit.

„Rodčenkovi spolupracovníci odeslali do ciziny data, které ruská antidopingová laboratoř nasbírala. MOV teď podle nich diskvalifikuje další sportovci. Problém je, že nejsou stopy, že by dopovali, ale protože jsou v databázi, tak MOV říká, že sportovce nepustí,“ říká Vladimír Rauš.

'Vitaliji, Rusko musí být vidět'

Přesto je přesvědčený, že doping v ruském olympijském sportu je problémem systémovým. „Celý svět vidí, že systém byl nastolen. To není jeden ani deset sportovců. Jsou to stovky sportovců z různých odvětví. Byl to nastolený systém, který řídilo ministerstvo sportu. Nemůžu uvěřit, že by o tom nevěděl bývalý ministr sportu Mutko.“

Rodčenkov ale také tvrdí, že o dopingu na olympiádě v Soči věděl také prezident Vladimír Putin. Ruský prezident následně Rodčenkova označil za zcela nedůvěryhodný zdroj informací, podvodníka a psychicky nemocného člověka.

„Viděl bych to tak, že prezident řekl Mutkovi: ‚Vitaliji, je to obrovská událost pro celé Rusko a musíme tam být vidět, nemůžeme tam dopadnout špatně. Rusko je velmoc.‘ A co bylo dál, můžeme jen domýšlet,“ dodává novinář Vladimír Rauš, podle kterého se Rusko bohužel z těchto skandálů moc nepoučilo.