Nejmladší basketbalista českého výběru: Nemyslím na to, jestli pojedu na mistrovství světa

Devatenáctiletý Vít Krejčí nemá prázdniny jako většina teenagerů. Nejprve tenhle basketbalový rozehrávač slavil s výběrem do 20 let postup do elitní divize mistrovství Evropy a stříbrné medaile. Pak se hned připojil k seniorské reprezentaci do přípravy před světovým šampionátem. Svými výkony na turnaji v Praze si teď Krejčí řekl i o letenku do Číny. Praha 9:28 13. srpna 2019

Proti Polsku dal devatenáctiletý rozehrávač první body ze hry v dresu národního týmu mezi dospělými. Na závěr pražského přípravného turnaje si Vít Krejčí osobní rekord posunul na patnáct bodů a stal se nejlepším střelcem duelu s Jordánskem.

Svými výkony na turnaji v Praze si Vít Krejčí řekl o letenku do Číny. Více si poslechněte v reportáži Jakuba Kanty

Po svém teprve pátém utkání ani nevěděl, jestli ho to nebude něco stát do týmové kasy. „To nevím. Doufám, že ne, ale uvidím. Jestli mi něco řeknou. Jsem tady nejmladší, takže já to nerozhoduji. Dělám to, co mi řeknou,“ řekl Radiožurnálu Vít Krejčí.

„Něco na něj možná v Hamburku menšího vymyslíme, ať si zase úplně moc nemyslí. Popravdě mě to nepřekvapuje. Víme, čeho je schopen, a ne nadarmo se o něm mluví tak, jak se o něm mluví,“ připomíná kapitán Pavel Pumprla, že jediný teenager v současném kádru národním týmu je často přirovnáván k Tomáši Satoranskému.

Jediného Čecha v NBA teď právě Krejčí může sledovat velmi zblízka. „Všechny tréninky s ním jsou skvělé, jenom na něj koukat při zápase… Všechno tohle pomáhá. Hlavně se snažím na tréninkách co nejvíc ho bránit a hlavně se od něj co nejvíc naučit,“ dodává Krejčí.

Jestli to bude stačit na nominaci do Číny, tím se vytáhlý mladík Vít Krejčí nestresuje: „Nesnažím se myslet na to, jestli pojedu nebo nepojedu. Nechám svoji hru mluvit za mě.”

„Jestli bude těžké rozhodování vzít ho s sebou nebo ne? Možná jo, ale doufám, že ne. Vítek si zaslouží pochvalu, ale je otázka, jestli je v tomhle věku na takový turnaj připravený,“ uvažuje trenér českého týmu Ronen Ginzburg.

Na to přesvědčit trenéra Ronena Ginzburga, že ano, bude mít nejen Vít Krejčí ještě několik tréninků a tři zápasy - na nadcházejícím turnaji v Německu.