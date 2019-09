Příběh nekončí, věří před utkáním mistrovství světa s Austrálií starší bratr Jaromíra Bohačíka Petr

„Myslím si, že to prožívá asi každý. My tím, že tam máme s Bočim (Petr Bohačík) rodinu, tak to možná prožíváme ještě o trošku víc a je to pro nás malinko jiný pocit. Ovšem myslím si, že to musí každý prožívat stejně, protože je to neuvěřitelný zázrak,“ říká posila basketbalistů NH Ostrava Radek Pumprla.

Nejen že je kapitánovi české reprezentace Pavlu Pumprlovi fyzicky hodně podobný, také hlas a vyjadřování mladšího bratra je totožné.

Ještě zajímavější dny prožívá starší sourozenec Jaromíra Bohačíka. Pivot NH Ostrava Petr Bohačík přivítal v sobotu na světě prvorozenou dceru Marlene.

„Pár hodin po vítězství s Brazílií, takže jsme obrovské dvojité emoce. Pro naši rodinu celkově byla ta sobota neuvěřitelná. Ještě jsem před zápasem bráchovi popřál hodně štěstí s tím, že my jedeme bojovat do porodnice a že to určitě dopadne dobře a bude se večer slavit,“ popisuje Petr Bohačík skvostnou sobotu. V pondělí už důležitý zápas s Řeckem sledoval ve třech.

„Sledoval jsem to s manželkou z porodnice. Malá už samozřejmě fandí, takže jsme byli kolem postýlky před televizí a fandili jsme spolu,“ přidává Petr Bohačík.

Pevné nervy

Skvělé nervy prokázal Jaromír Bohačík v závěru zápasu s Řeckem, kdy proměnil v posledních dvaceti sekundách hry šest trestných hodů ze šesti. „Trojky neodmítne a je schopný je proměnit. Během trestných hodů na konci zápasu jsem byl doma u televize rozhodně nervóznější než on,“ přiznává starší z bratrů Bohačíkových.

Před čtvrtfinálovým duelem s Austrálií se snaží být Pumprla s Bohačíkem se svými bratry v kontaktu. „Jelikož tam je velký časový posun, tak jsme se spojení tak, že většinou, když já mu napíšu, tak on mi odpoví po pěti hodinách a já mu po dalších pěti hodinách odepíšu,“ říká Radek Pumprla.

Jak podle něj další těžké utkání dopadne? „My jsme si říkali: ‚Jo, Turci, mohli bychom je porazit.‘ Pak jsme si říkali: ‚Jo, Brazílie, to je už jinde.‘ Ale vždycky to nějak šlo. Myslím si tak, že pokud se sejde všechno, tak proč je neporazit?“

„Příběh nekončí, určitě neskládáme zbraně. Já věřím, že kluci jsou v takovém laufu a v takové euforii, že slovo únava naši kluci aktuálně neznají a vlétnou na Austrálii,“ doplňuje Petr Bohačík.