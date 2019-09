Máme motivaci skončit co nejlépe v historii českého, či československého basketbalu, říká Satoranský

O medaile už čeští basketbalisté na mistrovství světa v Číně hrát nebudou, ale i tak mají po čtvrtfinálové porážce s Austrálií motivaci do dalších dvou zápasů. Pokusí se totiž vylepšit nejlepší československé umístění v historii šampionátů a tím je šesté místo. Šanghaj 13:50 12. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský si zpracovává míč v zápase s Austrálií | Foto: Václav Mudra/ ČBF | Zdroj: ČBF/Václav Mudra

„Austrálie byla prostě lepší. My jsme věděli, že tady asi dříve nebo později narazíme na nějaký strop, který přišel,“ přiznává po dvanáctibodové prohře s Australany křídelník Vojtěch Hruban.

Mezi čtyři nejlepší celky mistrovství světa v Číně už čeští basketbalisté neprošli, a protože o medaile budou bojovat i dva celky z Evropy, v nadcházejících utkáních o 5. až 8. místo nejen Čechům už o přímý postup na olympiádu nepůjde.

„To jsme bohužel věděli už před zápasem, že Francouzi vyřadili obhájce titulu Američany a doplnili Španěly. Ale i tak jsou před námi ještě dvě utkání, ve kterých budeme mít o co hrát. A i když skončíme osmí, tak to pro nás bude skvělý výsledek,“ říká při premiérové účasti českých basketbalistů v samostatné historii mezi elitou jejich izraelský trenér Ronen Ginzburg.

Dosud nejlepším československým umístěním v historii šampionátů je šestá příčka z roku 1970. A právě tu stále ještě můžou současní basketbaloví reprezentanti vylepšit.

„Nebyl to cíl. Ten byl dostat se do semifinále. Teď jsme ale v pozici, že máme tuto motivaci, abychom skončili co nejlépe v historii českého, potažmo československého basketbalu, což je obrovské. Proti Polsku jsme dvakrát vyhráli v přípravě a neporazitelnost proti nim si budeme chtít udržet,“ dodává hlavní hvězda národního týmu Tomáš Satoranský po porážce s Austrálií a před zápasem s Polskem.

K tomu se svými spoluhráči nastoupí přesně po 24 hodinách od předchozího rozskoku. Tedy ve čtvrtek v 15 hodin.