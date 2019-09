Oslava postupu drinkem v Českém domě. ‚I hráči na něj mají nárok,‘ říká kouč basketbalistů Ginzburg

Euforie a čirá radost tryskala z českých basketbalistů, nejen v mixzóně, na mistrovství světa v Číně po postupu ze základní skupiny. Při premiérové účasti v samostatné historii mezi elitou se totiž probojovali mezi 16 nejlepších týmů turnaje a to díky vítězství nad Turky 91:76. Šanghaj 19:15 5. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost českého týmu po vítězství v zápase s Tureckem na mistrovství světa. Češi tak vybojovali postup do osmifinále šampionátu a účast v olympijské kvalifikaci | Foto: Aly Song | Zdroj: Reuters

„Já nevím, jestli mám křičet, brečet nebo obojí, zatím se to ve mně trošku mele. Bylo hrozně těžké tomu uvěřit, protože to nemohl být cíl, byl to sen,“ usmívá se od ucha k uchu po postupu do osmifinálové skupiny kapitán národního týmu Pavel Pumprla. A v šanghajské hale Oriental Sports Center rozhodně není jediný.

„Poslední minuty jsem měl normálně slzy v očích. Je to pro nás historický moment a jsme moc rádi, že tam jsme. Teď přijdou zápasy za odměnu. Tohle je přesně naše reakce, nic jiného se aktuálně dělat nedá,“ říká dojatě Vojtěch Hruban přerušený řevem kolem probíhajícího Jaromíra Bohačíka.

Lehké emoce jsou znát i ve tváři nejlepšího hráče utkání pivota Ondřeje Balvína, který je jinak moc najevo nedává: „Dva zápasy po sobě jsme psali historii českého basketu. To nadšení se ani nedá pořádně popsat, je to úžasný moment.“

„Chceme pozici basketbalu ještě více posílit a myslím si, že jsme to udělali, protože lidi viděli, jak jsme se rvali. A doufám, že mohou být na co hrdí, protože já jsem moc a stále to nekončí,“ přiznává Tomáš Satoranský hlavní hvězda výběru kouče Ronena Ginzburga.

„Požádali mě, ať s nimi jdu na jeden drink do Českého domu. I hráči na něj mají nárok. Víme, že je to historický večer. Dám si vodku a možná si ji dám rovnou do piva,“ směje se Ginzburg, který ale předtím popisoval, jak se mu v závěru utkání také drali do očí slzy štěstí.