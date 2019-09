Uděláme, co bude v našich silách a na co nám vystačí energie, slibuje před zápasem se Srbskem Hruban

Čeští basketbalisté si zahrají o konečné páté místo na mistrovství světa v Číně. Rozhodla o tom jejich výhra nad Polskem 94:84. Posledním soupeřem národního týmu bude v sobotu Srbsko. Nejlepším střelcem českého týmu byl ve čtvrtečním zápase Vojtěch Hruban se čtyřiadvaceti body. V Šanghaji s ním po utkání mluvil reportér Jakub Kanta. Rozhovor Šanghaj 18:23 12. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Hruban se snaží dát koš v zápase proti Polsku | Foto: Václav Mudra/ ČBF | Zdroj: ČBF/Václav Mudra

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s Vojtěchem Hrubanem po vítězném zápase proti Polsku

Zvítězili jste nakonec o deset bodů, ale bylo to hodně dlouho hodně vyrovnané a rozhodli jste až v koncovce. Byly to nervy i na palubovce?

Byly to velké nervy. Na palubovce tolik ne, u televize byly samozřejmě asi větší. My jsme tentokrát bojovali sami se sebou, nejenom s Polskem. Zásoby energie se už vážně hodně tenčí, ale na druhou stranu jsme se dokázali zbláznit, a když bylo potřeba, tak zabrat, hrát výbornou obranu, trefit něco z dálky a ten zápas díkybohu urvat. Dnes jsme prohrát nechtěli, hlavně ne s Polskem, se kterým nás všichni celý turnaj porovnávají. My jsme chtěli ukázat, že si tu zasloužíme být, zatímco Poláci měli lehký los.

Nasbíral jste čtyřiadvacet bodů, ale kromě toho poměrně nezvykle také dvanáct doskoků…

Štěstí je občas slepé, co jiného se na to dá říci.

Nyní vás čeká další přesun, tentokrát do Pekingu, kde odehrajete zápas o páté místo, které by bylo nejlepší v historii jak českého, tak československého basketbalu. Ovšem proti Srbsku…

Bude to další přesun, další blázinec a obrovsky těžký zápas. My zase můžeme slíbit, že uděláme maximum. Srbové ale mají neuvěřitelný tým. Mají neuvěřitelnou výšku, se kterou nevíme, jak se budeme prát, ale slibuji, že uděláme, co bude v našich silách a na co nám vystačí energie. Již teď si myslím, že šesté místo je krásné, ale samozřejmě vyšperkovat to na páté by bylo neuvěřitelné. Na druhou stranu, kdo by před turnajem řekl, že skončíme lépe než Spojené státy?

Vy jste přebral cenu pro nejlepšího hráče utkání. Jak se vám líbí, jak je těžká a mohl byste ji popsat posluchačům Radiožurnálu?

Cena je moc pěkná. Těžký je kufr, který k tomu je, a který vypadá, jako když převážím dvě kila plutonia, takže jsem zvědavý, jak se to bude clít na letišti.