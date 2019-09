Čeští basketbalisté ve čtvrtfinále mistrovství světa vyzvou doposud neporaženou Austrálii

Čeští basketbalisté si na mistrovství světa zahrají ve čtvrtfinále, ve kterém ve středu narazí na dosud neporažené Australany. Místo mezi osmi nejlepšími týmy šampionátu Čechům definitivně zajistilo vítězství Američanů v posledním utkání osmifinálové skupiny K nad Brazílií 89:73. Výběr trenéra Ronena Ginzburga díky lepšímu skóre skončil na druhém místě tabulky za obhájci titulu z USA. Nanking/Čína 17:20 9. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský si připsal v zápase proti Řecku 13 bodů, osm doskoků a devět asistencí | Foto: Václav Mudra/ ČBF

Američané se rozjížděli pomalu, ale nakonec neprohráli ani pátý zápas na turnaji.

Pětinásobní mistři světa po první čtvrtině vedli jen o tři body a v poločase o čtyři. Poté ale zabrali, v průběhu závěrečné čtvrtiny vedli až o 21 bodů a Brazilci už skóre jen zkorigovali.

Basketbalisté Spojených států, kteří usilují o šestý titul, se ve čtvrtfinále utkají s Francií. Zbývající dvojice tvoří Španělsko - Polsko a Argentina - Srbsko.

Australané na závěr osmifinálové skupiny L zdolali Francii 100:98. Dramatický zápas o první místo v tabulce rozhodli až v posledních sekundách z trestných hodů. Třiceti body přispěl k vítězství Patty Mills. Rozehrávač San Antonia, který je nejlepším australským střelcem, si vylepšil své dosavadní maximum na turnaji.

Velký podíl na výhře měli další hráči z NBA. Joe Ingles z Utahu dal 23 bodů, Aron Baynes zaznamenal 21 bodů a pět doskoků.

Bronzovým medailistům z minulého světového šampionátu Francouzům nepomohlo 31 bodů a šest doskoků Evana Fourniera a 26 bodů Nanda de Cola.

Australští basketbalisté, kteří v přípravě krátce před šampionátem ukončili téměř třináct let trvající neporazitelnost americké reprezentace, jsou v Číně stále bez prohry stejně jako USA, Argentina a Španělsko.

Čeští basketbalisté podlehli Řecku o sedm bodů a udrželi šanci na postup do čtvrtfinále Číst článek

„Je to úžasné. Ani my sami jsme nevěřili, že bychom mohli hrát takový basketbal a dotáhnout to tak daleko. Je to obrovský úspěch, na kterém se podílí všichni od realizačního týmu, fyzioterapeutů až po hráče. Ti odvedli neskutečnou práci ve všech utkáních. Ukázali, že mají srdce lva, utkali jsme se povětšinou s lepšími týmy. Jsem opravdu hrdý. Doufám, že na to co jsme dokázali, se bude v České republice dlouho vzpomínat,“ řekl Radiožurnálu po utkání mezi USA a Brazílií kouč českých basketbalistů Ronen Ginzburg.

„Pocity jsou neskutečné, musím říct až takové klišé, že tomu ještě asi úplně nevěříme. Kór, když si člověk po zápase říkal ‚mám se radovat, nemám se radovat, co teď, čekáme ještě nebo nečekáme, teď je to o dvacet, bude to stačit nebo nebude?‘. Koukali jsme na to a pak jsme si mohli říct ‚jo, jsme tam‘. Evidentně se tady Číně může stát doopravdy cokoliv,“ zkonstatoval kapitán národního týmu Pavel Pumprla.