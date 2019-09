Brazílie je obrovským překvapením. S Řeky to bude drsné, reagují basketbalisté na osmifinálové soupeře

„Splnili jsme to, co jsme měli. Teď pro nás přichází čas si to užít, protože tohle je pro mě něco neuvěřitelného.“

Křídelník národního týmu Vojtěch Hruban si myslí, že to nejdůležitější – postup ze základní skupiny – už čeští basketbalisté na světovém šampionátu splnili a dál už můžou v Číně pouze překvapit. To se týká i následujícího zápasu s Brazílií, která ovládla svou základní skupinu.

„Brazílie je pro mě obrovským překvapením, jak skvěle s tolika veterány hrají. Oba dva zápasy budou nesmírně těžké, ale může se stát cokoliv a my do toho musíme jít stejně jako ve skupině,“ řekla Radiožurnálu největší hvězda českého výběru Tomáš Satoranský.

V základní skupině měli Brazilci výraznější problémy pouze s Řeckem, které je ovšem dalším soupeřem českého týmu v osmifinálové skupině.

Podle českého pivota Ondřeje Balvína je navíc největší síla řeckého týmu pod košem, kde má několik výrazných hráčů včetně nejužitečnějšího hráče NBA Janise Adetokunba: „Pod košem mají Georgiose Papagiannise a Georgiose Printezise, takže pod košem jsou kromě bratrů Adetokunbů hodně kvalitní tým. Bude to drsné.“

Očekávané „drsné“ utkání s Řeckem absolvují čeští basketbalisté v pondělí, už v sobotu od 10.30 ale nastoupí v čínském Šen-čenu v úvodním utkání osmifinálové skupiny proti Brazílii. Server iROZHLAS.cz nabídne ze zápasu online přenos.