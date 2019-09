Olympijská kvalifikace i domácí Eurobasket. Po mistrovství světa čekají na basketbalisty další výzvy

Čeští basketbalisté můžou mít po úspěchu na mistrovství světa v Číně smělé cíle do budoucna. Šesté místo jim sice na přímý postup na olympijské hry nestačilo, ale i tak budou mít ještě další možnost zajistit si účast v Tokiu. Musí ale vyhrát jeden z pěti červencových kvalifikačních turnajů. Peking 14:00 16. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští reprezentantanti | Foto: Václav Mudra | Zdroj: Česká basketbalová federace

Ze světového šampionátu v Číně rovnou na olympijské hry se dostalo sedm výběrů - jenže jen dva z Evropy. Probojovat se mezi dvanáctku celků pro Tokio, ale ještě šance bude.

Šestým místem při premiéře na mistrovství světa v samostatné historii na sebe čeští basketbalisté, jak se říká, upletli bič.

„Chyběl nám tady ještě Honza Veselý, což je určitě pro naši hru další faktor, který můžeme využít. Budeme víc atletičtější, mnohem víc sil, rotace větší a určitě další úkol pro nás bude olympijská kvalifikace. Myslím si, že po tohle turnaji budeme mít ještě větší sebevědomí a můžeme věřit v to, že se jednou na olympiádu dostaneme,“ myslí si Tomáš Satoranský.

Právě jediný Čech v NBA Tomáš Satoranský je zárukou toho, že pro splnění dalšího snu udělá se svými spoluhráči maximum, protože dělat něco napůl rozehrávač Chicaga neumí.

Ale i kdyby to v nabité konkurenci nevyšlo, je tady ještě domácí Eurobasket v roce 2021, ví nejen Vojtěch Hruban: „Domácí mistrovství je to, k čemu bychom teď měli vzhlížet v nějaké dlouhodobějším horizontu. Tenhle tým doufám ještě zůstane ty dva roky pohromadě. To bude vrchol pro tenhle tým. Pro spoustu z nás to bude asi poslední repre akce. Tam bychom chtěli, nechci říct, hrát o medaile, ale hrát vysoko, ukázat lidem, že patříme do špičky světové i evropské.“

„K tomu, abychom dokázali ještě něco většího, potřebujeme Jana Veselého a nahradit končícího kapitána Pavla Pumprlu. Nevím, jak to bude s Blakem Schilbem. Nicméně s jedním, dvěma dalšími kvalitními hráči a mladými talenty, jako je Vít Krejčí, můžeme být hodně silní, a za dva roky dojít hodně daleko,“ dodává kouč českých basketbalistů Ronen Ginzburg.

Škoda, že devatenáctiletý Vít Krejčí vypadl z nominace pro turnaj v Číně jako jeden z posledních. S takovými zkušenostmi by svůj talent třeba rozvíjel ještě rychleji.