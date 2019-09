Po více než dvou týdnech skončilo 18. mistrovství světa v basketbale mužů v Číně. Vítězem se stal tým Španělska, na druhém místě skončila reprezentace Argentiny a bronzové medaile si odvezla domů Francie. Jedním z největších překvapení šampionátu byl úspěch české reprezentace, která na šampionátu nastoupila po 37 letech a skončila na šestém místě. Skvělý výsledek si také připsali Poláci, naopak zklamáním byl turnaj pro USA, Srbsko a Řecko.

Utkání Česka na MS

Česko – USA 67:88

Česko nemělo na světovém šampionátu lehkou základní skupinu. Postupně muselo čelit výběrům Spojených států, Japonska a Turecka. Navíc se muselo obejít bez jedné z největších hvězd Jana Veselého, kterého na šampionát nepustilo zranění. Basketbalová veřejnost i experti odhadovali, že se Češi v závěrečném zápase skupiny v přímém souboji utkají s Tureckem o druhé postupové místo za Američany.

I výběr USA se musel obejít bez největších hvězd, které postupně odmítaly účast na světovém šampionátu. Trenér San Antonia a reprezentace Gregg Popovich tak postavil kolem rozehrávače Bostonu Celtics Kemby Walkera spíše mladý tým.

I tak si ale Američané dokázali s týmem trenéra Ronena Ginzburga poradit. V první čtvrtině se ještě Češi drželi, rozhodující náskok si ale Popovichovi svěřenci vytvořili ve druhé čtvrtině, kterou opanovali 26:15.

Parta kolem rozehrávače NBA Tomáše Satoranského se ještě pokoušela zápas zdramatizovat ve třetí třetině, to se ale nepodařilo a americký tým si v poslední části vytvořil vedení až o 26 bodů. Nakonec Češi prohráli o 21 bodů 86:67. 17 bodů zaznamenal Tomáš Satoranský, po třinácti bodech pak přidali střelci Jaromír Bohačík a Vojtěch Hruban.

USA - ČR 88:67 (17:14, 43:29, 66:48)

Sestava a body ČR: Satoranský 17, Bohačík 13, Hruban 13, Balvín 7, Auda 4 - Peterka 5, Palyza 3, Schilb 3, Pumprla 2, Kříž, Šiřina, Vyoral.

Nejvíce bodů USA: Mitchell 16, Barnes 14, Walker 13.

Fauly: 17:15. Trestné hody: 6/4 - 14/7. Trojky: 10:8. Doskoky: 40:38.

Tomáš Satoranský nasbíral v zápase s USA 17 bodů | Foto: Václav Mudra, zdroj: ČBF

Japonsko – Česko 76:89

V druhém zápase čekal na národní tým papírově nejslabší soupeř – Japonsko. Především před nejlepšími českými obránci Martinem Křížem a kapitánem Pavlem Pumprlou stál náročný úkol ubránit devítku letošního draftu NBA Ruie Hachimuru. A to se jim povedlo.

První čtvrtina skončila vyrovnaně 18:18, v druhé desetiminutovce si ale Češi dokázali vybudovat až desetibodové vedení. Náskok českého týmu se ale povedlo výběru ze země vycházejícího slunce do poločasu snížit, a hráči tak šli do šaten zas stavu 40:45.

Český tým, který táhli hlavně střelci Bohačík a Blake Schilb – oba shodně s 22 body -, si ve třetí části vytvořil devítibodový náskok a do konce zápasu už hru kontroloval. Zápas nakonec skončil 76:89 pro výběr trenéra Ginzburga.

Česko – Japonsko 89:76 (18:18, 45:40, 64:55)

Sestava a body ČR: Bohačík 22, Satoranský 15, Balvín 7, Hruban 6, Kříž 4 - Schilb 22, Pumprla 7, Auda 6, Palyza, Peterka, Šiřina a Vyoral.

Nejvíce bodů Japonska: Hačimura 21, Watanabe 15, Fazekas 12.

Fauly: 19:18. Trestné hody: 14/10 - 18/8. Trojky: 11:4. Doskoky: 35:34.

Jaromír Bohačík nastřílel skvělých 22 bodů| Foto: Václav Mudra, zdroj: ČBF

Turecko – Česko 76:91

Poslední zápas ve skupině s Tureckem byl podle očekávání pro český tým bojem o všechno. Vítěz měl jistý postup do nadstavbové skupiny z druhého místa, na poraženého čekal souboj o pořadí a o olympijskou kvalifikaci. Turci, které na šampionátu táhlo trio z NBA Cedi Osman, Furkan Korkmaz a Ersan Ilyasova, v přechozím zápase málem porazili Američany. S těmi nakonec prohráli až v prodloužení o bod.

Na začátku první čtvrtiny byli lepší Turci, partě kolem Satoranského se ale podařilo hru vyrovnat a tři minuty před koncem první části se dostala poprvé do vedení. Nakonec i díky technickému koši vedla o šest bodů. Turci na začátku druhé čtvrtiny snížili náskok soupeře až na dva body, Češi ale pak zlepšili střelbu a dostali se do vedení až o devět bodů. První poločas skončil vedením výběru ze srdce Evropy 43:35.

Třetí čtvrtina měla podobný průběh jako druhá. Tým z Malé Asie skóre vyrovnal, pak ale Hruban zaznamenal několik trojek a Ondřej Balvín několikrát efektně zasmečoval a Češi opět vedli a to o 11 bodů. Třetí část hry skončila 66:60.

V závěrečné čtvrtině už Češi komplikace nepřipustili a zvítězili 91:76. Českému týmu se podařilo úplně vymazat Ilyasovu. 217 centimetrů vysoký pivot Balvín korunoval svůj skvělý výkon ziskem takzvaného double double za 17 bodů a 11 doskoků.

ČR - Turecko 91:76 (22:16, 43:35, 66:60) Sestava ČR: Hruban 18, Balvín 17, Bohačík 15, Satoranský 11, Kříž 2 - Auda 16, Schilb 8, Peterka, Pumprla oba 2, Palyza, Šiřina, Vyoral všichni 0.

Nejvíce bodů Turecka: Osman 24, Korkmaz 16, Mahmatoglu 14.

Fauly: 19:20. Trestné hody: 19/12 - 22/19. Trojky: 7:11. Doskoky: 41:26.



Autor českých 18 bodů v zápase proti Turecku Ondřej Balvín oslavuje s fanoušky postup do osmifinále mistrovství světa a zajištění účasti v olympijské kvalifikaci | Foto: Václav Mudra, zdroj: ČBF

Brazílie – Česko 71:93

V nadstavbové osmifinálové skupině čekaly na český výběr týmy Brazílie a Řecka. Kanárci v základní skupině ani jednou neprohráli a poradili si i se silným výběrem z Peloponéského poloostrova.

Češi vstoupili do zápasu skvěle. Proti zkušeným Brazilcům se dařilo hlavně podkošové dvojici Ondřej Balvín – Patrik Auda. Po první čtvrtině vedl národní tým o čtyři body. Ve druhé části pak tým ze středu Evropy ještě zvýšil tempo a dařilo se mu také hrát bez chyb. První půli tak ovládli 45:32.

Tým vedený kapitánem Pumprlou nadále Brazilce k ničemu nepustil a stále navyšoval své vedení. Jediným problémem bylo zranění nejstaršího hráče českého výběru Blakea Schilba, který si poranil kotník.

Ani čtvrtá čtvrtina nepřinesla žádné drama a ke konci zápasu poslal trenér Ginzburg na hřiště i náhradníky Jakuba Šiřinu, Tomáše Vyorala a Lukáše Palyzu. Zápas nakonec skončil 93:71. Jak se později ukázalo, tento vysoký bodový rozdíl později českému týmu pomohl k postupu do čtvrtfinále.

ČR - Brazílie 93:71 (20:16, 45:32, 65:46)

Sestava ČR: Satoranský 20, Balvín 15, Bohačík 12, Hruban 8, Kříž 6 - Auda 14, Schilb 6, Pumprla, Peterka oba 5, Šiřina 2, Vyoral, Palyza oba 0.

Nejvíce bodů soupeře: Benite 12, Huertas, Barbosa oba 11.

Fauly: 13:19. Trestné hody: 18/13 - 10/9. Trojky: 8:8. Doskoky: 39:28.

Tomáš Satoranský 20x zabodoval v zápase s Brazílií | Foto: Václav Mudra, zdroj: ČBF

Česko – Řecko 77:84

Před posledním zápasem v osmifinálové skupině Češi věděli, že aby postoupili, tak mohou prohrát až o 11 bodů, pokud v dalším zápase porazí USA Brazílii. Znamenalo to ale také ubránit nejužitečnějšího hráče (MVP) minulé sezony NBA Janise Adetokunba.

Řekům vyšel vstup do zápasu, kdy velice brzy vedli o osm bodů. Českému týmu viditelně chyběl zraněný Blake Schilb. Basketbalisté z kolébky kultury drželi vedení až do závěru druhé čtvrtiny, nikdy si ale nevypracovali dvouciferný náskok. Pak jim ale odešla střelba a Češi se poprvé dostali do vedení. Do šaten se šlo za stavu 33:32 pro Českou republiku.

V druhé polovině zápasu se ale opět začalo Řekům dařit. V této části hry táhl tým kromě Nicka Calathese také Thanasis Adetokunbo. Šest minut před koncem se ale vyfauloval Thanasisův mladší bratr Janis, který si nakonec připsal pouhých 12 bodů. Řekům se několikrát podařilo dostat se do vedení o více než 12 bodů, Češi ale vždy dokázali zareagovat a pohlídat si přijatelný rozdíl. Nakonec prohráli o sedm bodů.

Přestože Řekové byli hned po zápase smíření s tím, že do čtvrtfinále nepostoupí, Ginzburgův tým nadšení fanoušků mírnil a čekal na zápas USA – Brazílie. Američané ale českému týmu pomohli a vyhráli 89:73. V českém týmu pak propukla obrovská a nefalšovaná radost.

Řecko - ČR 84:77 (18:12, 32:33, 57:49)

Sestava a body ČR: Bohačík 25, Satoranský 13, Hruban 11, Balvín 6, Kříž 2 - Auda 13, Peterka 5, Pumprla 2, Šiřina a Vyoral 0.

Nejvíce bodů soupeře: Calathes 27, Slukas 16, J. Adetokunbo 12.

Fauly: 23:21. Trestné hody: 18/10 - 22/21. Trojky: 8:8. Doskoky: 31:41.

Jaromír Bohačík vybojoval 25 bodů v zápase s Řeckem | Foto: Václav Mudra, zdroj: ČBF

Austrálie – Česko 82:70

Česko ve čtvrtfinále čekala Austrálie, kterou táhnul jeden z nejlepších hráčů celého mistrovství a rozehrávač San Antonia Spurs Patty Mills. Dobrou zprávou pro českým tým ale byl návrat zraněného Blakea Schilba.

Hra se na začátku zápasu přelévala ze strany na stranu, každou chvíli vedl jiný tým. Nakonec ale skončila první čtvrtina nerozhodně. V druhé části se dostali Australané až do pěti bodového vedení, Auda ale těsně před přestávkou dokázal snížit na rozdíl pouhých tří bodů.

Ve třetí třetině českému týmu odešla střelba a Australané se dostali na patnáctibodový rozdíl. Výběru trenéra Ginzburga se nedařilo ubránit právě Millse. V závěrečné části Češi snížili na rozdíl osmi bodů, ale na každý bod se hodně nadřeli. Nakonec prohráli 82:70 a bylo jasné, že si zahrají o 5. až 8. místo.

Austrálie - ČR 82:70 (17:17, 33:30, 63:48)

Sestava a body ČR: Satoranský 13, Bohačík 8, Kříž 4, Hruban 2, Balvín 0 - Auda 21, Pumprla 10, Peterka 7, Schilb 5, Palyza, Šiřina a Vyoral všichni 0.

Nejvíce bodů Austrálie: Mills 24, Goulding 14, Bogut 10.

Fauly: 13:16. Trestné hody: 6/5 - 4/3. Trojky: 11:7. Doskoky: 41:34.

Patrik Auda se pokouší zabodovat v zápase proti Austrálii | Foto: Václav Mudra, zdroj: ČBF

Polsko – Česko 84:94

Po porážce s Austrálií čekali na Čechy Poláci, kteří se na mistrovství světa představilo po 52 letech. Oba týmy se v přípravě na šampionát dvakrát potkali a pokaždé vyhrál tým s lvíčkem na prsou. Vítěz tohoto utkání měl pak nastoupit do zápasu o páté místo proti Srbsku, poražený pak měl hrát s USA o sedmé místo v celkovém pořadí.

Češi prožili hrozivý vstup do utkání, nedařila se jim střelba a v polovině první čtvrtiny prohrávali už o devět bodů. Pak se ale rozehrál Tomáš Satoranský a český tým ještě do poločasu vyrovnal. I vstup do druhé čtvrtiny národnímu týmu nevyšel a prohrával až o šest bodů. Pak se ale začalo dařit tradičním střelcům, a v poločase tak vedl český tým o osm bodů.

Na začátku druhé části se podařilo Polákům snížit. Pak se hra různě přelévala, což znamenalo, že do čtvrté čtvrtiny vstupoval český tým pouze s jednobodovým vedením. Náskok se postupně rozrostl až na šest bodů, ale Polsko opět snížilo až na rozdíl jednoho bodu. Oba týmy se pak přetahovaly o každý bod.

O vítězství Čechů o deset bodů rozhodl až závěr zápasu, který jim výrazně lépe vyšel. Český národní basketbalový tým tak měl jistotu, že vyrovná historicky nejlepší umístění československého týmu z roku 1970, a pokud by Srbsko porazil, mohl ho i vylepšit.

ČR - Polsko 94:84 (23:23, 43:35, 64:63)

Sestava a body ČR: Hruban 24, Satoranský 22, Bohačík 21, Balvín 9, Kříž 0 - Peterka 9, Pumprla 5, Šiřina 3, Auda 1, Schilb, Vyoral a Palyza všichni 0.

Nejvíce bodů Polska: Waczyňski 22, Slaughter a Kulig po 12, Ponitka 11.

Fauly: 17:18. Trestné hody: 15/11 - 18/15. Trojky: 13:9. Doskoky: 41:27.

Martin Peterka se pere o míč s hráči Polska | Foto: Václav Mudra, zdroj: ČBF

Srbsko – Česko 90:81

Pro Srbsko byla účast v souboji o páté místo velkým zklamáním. Tým okolo hvězd NBA Nikoly Jokiće, Bogdana Bogdanoviče a dalších totiž na mistrovství obhajoval stříbrné medaile a letos patřil mezi největší favority na zlato.

Možná proto byl i výkon týmu v první půli bez náboje. Prakticky jedinou výjimkou byl jeden z nejlepších střelců turnaje Bogdanović, který bleskově zařídil Srbům pětibodové vedení. Čechům se ale dařilo držet krok s favoritem a první čtvrtina tak skončila nerozhodně 20:20.

Druhá čtvrtina jasně patřila českému týmu. Výrazně větší prostor na hřišti dostali hráči jako Jakub Šiřina nebo Martin Peterka. Za důvěru se trenérovi odvděčil především pivot Nymburka, který zaznamenal hned několik úspěšných střel za tři body. Češi vedli až o 13 bodů a do šaten šli za stavu 50:41.

Co se dělo o poločase v srbské kabině, můžeme jen hádat. Faktem ale je, že na hřiště v druhé půli přišel úplně jiný tým. Výběr z balkánského poloostrova začal hrát mnohem aktivněji a do poloviny třetí třetiny zápas otočil. Do závěrečné části šli Srbové se sedmi bodovým vedením. Česká obrana nestíhala ani v posledním úseku hry. Česká republika nakonec podlehla Srbsku 90:81 a skončila tak na celkovém šestém místě.

I navzdory závěrečné porážce jde ale o obrovský úspěch české reprezentace, která se celé mistrovství prezentovala skvělou týmovou hrou, výbornou střelbou za tři body, obětavou a pevnou obranou a velkým srdcem. Už díky postupu do čtvrtfinále si zajistila účast v kvalifikaci o olympijské hry a byla i blízko tomu zajistit si přímý postup do Japonska. Ten nakonec získalo Španělsko a Francie.

Srbsko - ČR 90:81 (20:20, 41:50, 69:62)

Sestava a body ČR: Satoranský 13, Balvín 12, Hruban 9, Bohačík 6, Kříž 2 - Auda 16, Peterka 14, Pumprla 4, Palyza 3, Šiřina 2, Vyoral a Schilb oba 0.

Nejvíce bodů Srbska: Bogdanovič 31, Milutinov 14, Jovič 12.

Fauly: 18:20. Trestné hody: 19/14 - 13/11. Trojky: 10:12. Doskoky: 43:36.

Na Srby český tým už nestačil | Foto: Václav Mudra, zdroj: ČBF

Konečné pořadí