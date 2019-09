Ukázali jsme světu, jak dobrý basketbal můžeme hrát, řekl po zápasu se Srbskem trenér Ginzburg

„Dokázali jsme nevídané,“ stručně hodnotil loučící se kapitán Pavel Pumprla premiérové mistrovství světa v samostatné historii, které končí pro české basketbalisty vyrovnáním nejlepšího československého výsledku, tedy šestou příčkou.

„Myslím, že můžeme být pyšní na to, co jsme tady předvedli. Zároveň jsem unavený jako pes a těším se, až uvidím rodinu. Ale myslím si, že tenhle turnaj si budeme pamatovat do konce života a budeme rádi vzpomínat na Čínu,“ řekl Tomáš Satoranský Radiožurnálu.

S jediným Čechem v NBA a hlavní hvězdou reprezentace Satoranským - a to asi někoho těžko překvapí - souhlasí i všichni jeho spoluhráči. Někteří více někteří méně. „Myslím, že nám to plně dojde, až se dostaneme do Čech, s nějakým odstupem, protože tady to byl samozřejmě blázinec, tady se toho dělo strašně moc,“ popsal křídelník Vojtěch Hruban.

„Bylo to hlavně hrozně psychicky náročné. Základní skupina byla podle předpokladů – dobrá prohra s Američany, po které jsme se cítili dobře, že jsme na hřišti nechali maximum, pak výhra nad Japonskem a pak zápas o všechno s Tureckem, který se nám povedl, hráli jsme dobře. Tam byla obrovská záplava emocí, která celým týmem proudila, která ho hodně zvedla a dala mu hodně sebevědomí. Šli jsme dál - moc jsme nevěděli, co máme čekat - na neporaženou Brazílii a najednou jsme v poločase vedli o dvacet, takže najednou postup do čtvrtfinále už začínal být docela možný. A od té chvíle už každý zápas byl hraniční – prohrajeme, jedeme domů, což je hrozně těžké na psychiku. A Austrálie byla ten den lepší. Porazili jsme Polsko, to jsme chtěli, a dneska už to bylo vyloženě za odměnu. Dneska jsme si dokázali zápas užít. Na konci už ale chyběly síly,“ zamýšlel se Hruban, jakých těch 14 dní ve třech čínských městech vlastně bylo.

Ani to ale nemohlo zkazit celkový dojem. A změnit třeba to, že obhájci titulu Američané obsadili sedmé místo za šestými Čechy. „Tohle byl asi vrchol reprezentační kariéry každého z nás. Ale samozřejmě doufám, že to není náš poslední vrchol. Je to takový zážitek, že jsme udělali naši zemi hrdou na basket. Myslím, že to je moment, který tady za samostatnou Českou republiku nebyl,“ doplnil nejvyšší člen národního týmu pivot Ondřej Balvín.

„Byl jsem si jistý, že dneska mí hráči odpadnou, nebo spíš možná řekněme zkolabují. Ale oni mě opět vyvedli z omylu a ukázali, jak velká mají srdce. Jsem opravdu šťastný, co tady dokázali. Ukázali jsme celému světu, jak dobrý basketbal můžeme hrát, pokud do toho dáme právě to srdce. Je to skvělý pocit. Tenhle moment si musíme - a nejen my - pamatovat,“ řekl dojatý a také vyčerpaný izraelský kouč české mužské reprezentace Ronen Ginzburg s plechovkou piva v ruce.