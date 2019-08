Mistrovství světa 2019 by podle očekávání mělo být velice zajímavé. Jasný favorit ze Spojených států, kterého pokaždé táhly největší hvězdy NBA, letos musel řešit celou řadu omluvenek. Obejít se tak bude muset bez hvězd světového basketbalu, jako jsou LeBron James, Steph Curry, kteří odmítli reprezentovat s předstihem, nebo James Harden, Kawhi Leonard a další, kteří své omluvenky zasílali až během přípravy.

Bylo by však chybou americký tým podceňovat. Velezkušený a úspěšný kouč San Antonia Spurs Gregg Popovich sestavil na šampionát spíše mladý tým s hvězdami budoucnosti jako Jaysonem Tatumem nebo Derrickem Whitem, které by měl vhodně doplňovat devětadvacetiletý Kemba Walker nebo jednatřicetiletý Brook Lopez.

Trenér českéreprezentace Ronen Ginzburg | Foto: Václav Mudra | Zdroj: Česká basketbalová federace

Jedním z týmů, jenž si brousí zuby na Američany a který pomýšlí na titul mistrů světa, jsou Řekové. V jejich čele stojí nepochybně největší hvězda šampionátu Janis Adetokunbo. Ten byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem NBA minulé sezony. Toho by měl podpořit jeho starší bratr Thanasis a hvězdy Euroligy v čele s Georgiosem Printezisem.

Dalším adeptem na titul budou tradičně Srbové. Ti budou obhajovat stříbrné medaile. Letos ale mají jeden trumf v rukávu navíc. Obvyklé hvězdy jako Miloše Teodosiće, Bogdana Bogdanoviće, Nemanju Bjelicu nebo Miroslava Raduljicu totiž tentokrát doplní také hráč Denveru Nuggets Nikola Jokić, který táhl v minulé sezoně svůj tým až do konferenčního semifinále a který na mistrovství Evropy chyběl. V kádru se také objeví nejvyšší hráč minulé sezony NBA, a to 222 centimetrů vysoký Boban Marjanovič. Ten bude nepochybně patřit mezi nejvyšší hráče i na šampionátu.

Mezi další favority pak patří tradičně Francie a Litva. Ti budou obhajovat třetí, respektive čtvrté místo z posledního šampionátu. Určitě stojí za to sledovat také Austrálii, která v přípravě porazila USA, nebo Kanadu a Itálii. Černým koněm turnaje by se pak mohlo stát Německo, se kterým během přípravy prohrál český tým na turnaji v Hamburku.

Naopak příliš se nečeká od Španělska, které v minulosti patřilo k favoritům všech turnajů. Nyní ale prochází určitou generační proměnou, kdy se musí obejít bez hvězd let minulých, jako byli Juan Carlos Navarro nebo Pau Gasol. Navíc v generálce na šampionát prohráli s Ruskem. I tak je ale v týmu hned několik hráčů působících v NBA, případně s minulostí v nejlepší basketbalové soutěži světa, a tak by nebylo správné Španěly podceňovat. Podívejte se na přehled mistrů světa.

Český národní tým

Česká republika se na světovém šampionátu v basketbalu objeví poprvé v historii. Československo hrálo na světovém šampionátu naposledy před 37 lety. Tým izraelského trenéra Ronena Ginzburga se na šampionát dostal díky povedené kvalifikaci, ve které prohrál jen čtyřikrát z dvanácti zápasů - s Islandem, Ruskem a obě utkání s Francií.

Česká basketbalová reprezentace | Foto: Václav Mudra | Zdroj: Česká basketbalová federace

V přípravě se týmu dařilo. Nejprve na začátku srpna na turnaji v pražské hale Královka porazil Tunisko 80:66, poté s těžším soupeřem – Polskem – vyhrál 76:81 a na závěr zcela jasně přehrál Jordánsko 92:67.

Poté se česká reprezentace přesunula do Hamburku, kde se opět střetla s Polskem a opět vyhrála – tentokrát 96:86. V druhém zápase čekal svěřence trenéra Ginzburga zatím nejtěžší soupeř, a to domácí Německo. To si dávalo velký pozor na největší hvězdu českého týmu Tomáše Satoranského a vyhrálo 87:68. Poslední zápas v Hamburku pak sehrála reprezentace s jediným týmem, který se šampionátu účastnit nebude, a s Maďarskem vyhrálo 103:83.

Pak už se český tým přesunul do Asie, kde ho čekal ještě jeden přípravný turnaj. V Soulu se střetl nejprve s Angolou, kterou přehrál 65:84, poté s domácí Jižní Koreou, která podlehla českému výběru 89:97, a nakonec s jedním z favoritů světového šampionátu Litvou. Češi větší část zápasu vedli, ale soupeř dokázal srovnat a závěr si dokázal pohlídat. Přesto těsná porážka 79:82 vypadá pro český tým velmi nadějně.

Někteří hráči českého týmu měli v průběhu přípravy zdravotní problémy. Blake Schilb byl během pražského turnaje nemocný a kapitán Pavel Pumprla si v zápase proti Maďarsku poranil kotník. Oba se ale uzdravili a zdá se, že se turnaje naplno zúčastní. Největší otazník visel nad Martinem Křížem, který si teprve před třemi měsíci utrhl achilovku. Díky péči lékařů a rehabilitaci se dokázal vrátit už na turnaj do Hamburku, kde stabilně nastupoval a vyztužoval především českou obranu.

Koho ale bude národní tým velmi postrádat, je pivot a druhá největší hvězda Jan Veselý. Hráč Fenerbahce Istanbul se v minulé sezoně jako první Čech stal nejužitečnějším hráčem Euroligy, byl jmenován členem nejlepšího týmu této prestižní evropské klubové soutěže a navíc měl na svědomí i nejlepší akci. Kvůli zranění kolene se ale musel z účasti na šampionátu omluvit.