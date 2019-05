Mistrovství bez Googlu a sociálních sítí? Čeští basketbalisté vyzvali Číňany, ať necenzurují internet

„Internet bylo téma číslo 1, alespoň pro nás. Ve všech halách a hotelích sice internet je, ale jsou blokované některé služby. Google, WhatsApp, Facebook, Instagram,“ přiznává Radiožurnálu Sport manažer české basketbalové reprezentace Michal Šob, který byl na inspekční cestě před basketbalovým šampionátem v Číně.

„My v Čechách a Evropě to bereme jako standard, že všechno funguje. V Číně to tak bohužel není, tyto služby jsou uměle blokovány,“ vysvětluje.

A proto Česká basketbalová federace vznesla hned na prvním mítinku prostřednictvím Michala Šoba na organizátory světového šampionátu požadavek na odstranění blokování. Teď čeká, jakou odpověď od nich dostane.

„Uvedli jsme jim několik důvodů, proč je to pro nás důležité. Tušíme, že organizace bude na vysoké úrovni, ale bojíme se, aby blokování služeb nezanechal nad šampionátem pachuť. Na to oni slyší. Konkrétní odpověď jsme nedostali, je to o zmáčknutí jednoho tlačítka, ale musí rozhodnout vyšší politické kruhy,“ vysvětluje manažer Šob.

Během třídenní inspekční cesty byl v Šanghaji, Dunguangu a Šen-čenu - tedy čínských městech, kde se mohou Češi během turnaje představit.

Čínská aplikace nebere evropské karty

Sám Michal Šob už ve spolupráci s kolegy pracuje také na případném vlastním technologickém řešení problému s internetem v nejlidnatější zemi světa. Ke komunikaci, telefonování a placení tam totiž používají aplikaci WeChat.

„Kdo v Číně nemá WeChat, nemůže ani na ulici. Všechno přes ní funguje, je to sice fajn, ale Evropan si to nemůže přednabít, protože neakceptuje jiné než čínské platební karty, to je další limit,“ vysvětluje Michal Šob.

Na vyřešení obtíží má nejen manažer Michal Šob stále ještě času dost. Do startu mistrovství světa v Číně, kde se čeští basketbalisté představí mezi elitou poprvé v samostatné historii, zbývá přes sto dní.