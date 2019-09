‚Musíme být dál hladoví.‘ Basketbalisté si zajistili olympijskou kvalifikaci, chtějí ale víc

Čeští basketbalisté splnili v Číně hned dva cíle najednou. Na světovém šampionátu si totiž díky výhře nad Tureckem v posledním utkání v základní skupině nejen zajistili postup do další fáze, ale také minimálně olympijskou kvalifikaci. Od zpravodaje z místa Šanghaj 7:59 6. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hráči a realizační tým děkují fanouškům v hale za podporu po utkání s Tureckem, které vyhráli a postoupili do osmifinále mistrovství světa a zajistili si tak i účast v olympijské kvalifikaci | Foto: Aly Song | Zdroj: Reuters

„Věděli jsme to, protože ten pavouk byl poměrně jasný, takže v tuhle chvíli jsme splnili dva cíle najednou, ale ještě samozřejmě nekončíme,“ řekl Radiožurnálu po triumfu nad silným Tureckem křídelník Vojtěch Hruban.

Přiznává, že i když o tom nikdo z mužské basketbalové reprezentace dopředu nemluvil, v podvědomí boj o olympijské hry hráči měli.

„Je to skvělé, parádní pocit. Máme to doma a zasloužili jsme si to výhrou nad favoritem. Věřil nám málokdo. Snad jsme světu ukázali, kdo jsme,“ dodává naturalizovaný Američan v českých službách Blake Schilb.

Ve hře je stále ještě také přímý postup na olympiádu do Tokia, ale ten si zajistí jen dva nejlepší celky z Evropy. A vzhledem k tomu, že mezi šestnácti nejlepšími týmy šampionátu je devět ze starého kontinentu, moc pravděpodobné to není.

Nicméně už samotná možnost zahrát si i třeba s uzdraveným Janem Veselým jeden ze čtyř červencových kvalifikačních turnajů je pro reprezentanty velmi dobrá vizitka.

„Je to úžasné. Uvědomovali jsme si, že kdyby nebyl postup ze skupiny, ve který jsme doufali, tak je tam ještě šance bojovat o bonus olympijské kvalifikace, což jsme splnili. Musíme být pořád hladoví, může se stát cokoliv, a když budeme hrát se stejným nasazením, tak můžeme ještě něco dokázat,“ burcuje před dalšími zápasy na mistrovství světa – teď už v Šen-čenu – Tomáš Satoranský.