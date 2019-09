Welsch: Český tým by byl na mistrovství světa s Veselým lepší, ale ne o tolik, kolik si lidé myslí

Český tým na nedávno skončeném basketbalovém mistrovství světa v Číně předváděl skvělé výkony a skončil na šestém místě. A to navzdory tomu, že Češi nehráli v nejsilnější sestavě. Kvůli zranění totiž chyběl pivot Fenerbahce Istanbul Jan Veselý. Bývalý reprezentační kapitán a hráč NBA Jiří Welsch serveru iROZHLAS.cz v rozhovoru řekl, že národní tým by s Veselým nebyl o tolik lepší, než si lidé myslí, protože by jiní hráči dostali méně prostoru. Praha 6:36 18. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský si zpracovává míč v zápase s Austrálií | Foto: Václav Mudra/ ČBF | Zdroj: ČBF/Václav Mudra

V neděli skončilo mistrovství světa v basketbalu, který vyhrálo Španělsko. To určitě před šampionátem nepatřilo mezi nejžhavější kandidáty na titul. Bylo to překvapení i pro vás?

Nebylo to pro mě překvapení. Je pravda, že do okruhu těch největších favoritů nepatřilo, ale Španělé během posledních deseti patnácti let prokázali, že jsou obrovští vítězové a mají silnou mentalitu a ta stará generace, která odešla, začíná být nahrazována novou. Ukázali sílu španělského basketbalu. Takže před šampionátem bych je netipoval, ale dneska nejsem překvapený, že Španělé vyhráli.

Jiří Welsch Druhý Čech v NBA naskočil do české nejvyšší soutěže v sezoně 1996/1997, kdy odehrál tehdy šestnáctiletý talent několika zápasů v Pardubicích. V následující sezoně už nastupoval pravidelně v dresu východočeského týmu. Další dva roky strávil v pražské Spartě, odkud odešel do slovinského euroligového týmu Olimpija Lublaň, za kterou hrál rovněž dva roky. V roce 2002 si ho jako 16. v pořadí draftu NBA vybral tým Philadelphia 76ers, respektive Golden State Warrior, ve kterém odehrál první sezonu v nejlepší lize světa. Poté po dvou tradech skončil v historicky nejúspěšnějším týmu NBA Bostonu Celtics. Zde odehrál dvě úspěšné sezony. Na konci druhé byl na vlastní žádost vyměněn do Clevelandu Cavaliers, kde sezonu dohrál a po ní zamířil do Milwaukee. V dresu Bucks strávil rok a pak se vrátil do Evropy. Za španělskou Malagu odehrál čtyři sezony, pak v roce 2010 odešel do Estudiantes Madrid. Po jediné sezoně se přesunul do belgického Spirou Charleroi, kde také strávil rok. V roce 2012 se druhý Čech hrající NBA vrátil do České republiky, konkrétně do týmu ČEZ Basketball Nymburk, za který hrál pět let. V listopadu 2017 se pak vrátil do Pardubic, kde po jediné sezoně ukončil kariéru.

Myslíte, že jim roste další zlatá generace?

Někteří z té zlaté generace tam pořád jsou. Marc Gasol byl už u prvního titulu v roce 2006, stejně jako Rudy Fernández, Ricky Rubio je od roku 2008 stabilním hráčem španělské sestavy. Myslím si, že ti klíčoví muži tam zůstali a dorůstá generace bratrů Hernangómezů a dalších kolem nich. Navíc jsou pořád vedeni trenérem (Sergiem) Scariolou, který byl u všech úspěchů španělského basketbalu v posledních deseti letech.

Co říkáte na výsledky týmů, které byly před šampionátem pasovány na hlavní favority, tedy Spojených států, Srbska nebo třeba Řecka?

USA samozřejmě na šampionát přijely se svým třetím, možná čtvrtým výběrem. I tak to byl velice silný tým. Nicméně nechtěl bych se nějak kasat, ale po prvním zápase Američanů, který hráli proti nám, kdy nás porazili o 21 bodů, tak jsem říkal, že pokud budou hrát takhle, pokud budou pokračovat ve stejné hře, tak se nedostanou ani do semifinále. Což se vyplnilo. Myslím si, že Američané doplatili na to, že sestavu po všech omluvenkách lepili na poslední chvíli a neměli hráče, kteří by měli zkušenosti s mezinárodním basketbalem.

Co se týká Řeků, tak podle mého názoru je to velké překvapení a zklamání pro ně – a to, že vypadli s námi – mělo základ v tom, že neobsadili první příčku v základní skupině, kdy prohráli o bod s Brazílií a v podstatě pak už tahali za kratší konec. Takže určitě překvapení.

A Srbsko… Nedokážu si vůbec vysvětlit, jak ten tým se jmény, která měl, s těmi hráči, kteří tam byli, skončil už ve čtvrtfinále. Je to pro mě velké překvapení a samozřejmě z hlediska zajímavosti šampionátu to bylo dobré.

Skvělý výkon předvedli také basketbalisté Polska, kteří se mistrovství účastnili po 52 letech, tedy po delší době než český národní tým. Ti skončili na osmém místě. Proč podle vás došli tak daleko, když neměli kromě Mateusze Ponitky v kádru žádnou velkou hvězdu?

Poláci mají generaci, která spolu hraje nějakou sezonu. Zmínil jste Ponitku, patří tam určitě (Damian) Kulig, patří tam střelec (Adam) Waczynski, (Lukasz) Koszarek a tak dále. Poláci také mají vždy kvalitního naturalizovaného Američana, což v tomhle případě byl A.J. Slaughter.

Už několik let je systematicky vede americký trenér Mike Taylor, který také působil u české reprezentace v roce 2013. Takže bych řekl, že je to výsledkem nějaké dlouhodobější práce v horizontu pěti šesti let, kterou Poláci provedli a kterou teď zúročili na šampionátu. Měli samozřejmě výhodu v tom, že měli velice výhodný los, v podstatě měli jednu z papírově nejslabších skupin (hráli s Čínou, Venezuelou a Pobřežím Slonoviny – pozn. red.), což využili a vyhráli ji s bilancí 3-0 a to už jim dávalo velice dobrý základ a předpoklad pro to, aby postoupili až do čtvrtfinále.

Česká basketbalová reprezentace na mistrovství světa 2019 | Foto: Martin Peterka, ČBF | Zdroj: Česká basketbalová federace

Obrovské srdce i Satoranský

Během mistrovství se také hodně řešili rozhodčí, kteří velice často i drobnosti kontrolovali na videu. Bylo to podle vás ku prospěchu hry?

Myslím si, že video je potřeba v dnešní době, protože hra je tak rychlá a věci, které se dějí, jsou v takové rychlosti, že zkrátka rozhodčí pomoc videa potřebují. Je paradox, že zrovna jedna z největších kontroverzí se stala po tom, co rozhodčí video nezkontrolovali. To byl zápas Francie – Litva, kdy neuznali technický koš, který měl platit. Takže to je možná trochu paradox. Ke kvalitě rozhodčích se nemůžu nijak blíž vyjadřovat. Neviděl jsem v těch zápasech, které jsem sledoval, nějaká výrazná negativa nebo výrazné nedostatky.

Myslím spíš to, že kvůli nadužívání videa se hra hodně kouskovala a to mohl být problém i pro hráče, kteří vypadli z tempa.

Zápasy, které jsem viděl, jsem takhle nevnímal. Naopak si myslím, že situace řešili rozhodčí při posuzování nesportovních faulů a tak dále a že to bylo ku prospěchu věci.

Když byste měl vyjmenovat dvě věci, které pomohly českému týmu dostat se tak daleko, tak co byste zmínil?

Zmínil bych určitě mentalitu celého týmu. Myslím si, že jsme měli obrovské srdce a obrovskou motivaci uspět a dojít co nejdále. Přemýšlel jsem a vedl jsem o tom několik rozhovorů i se svými přáteli nebo kolegy. I v zápasech například proti Řecku nebo proti těm opravdu velkým týmům jsem měl pocit, že naše vůle po vítězství byla větší než u největších favoritů. Takže určitě naše bojovnost, naše mentalita, naše srdce.

Myslím si, že jsme měli výjimečného hráče Tomáše Satoranského. Samozřejmě Vojta Hruban, Jaromír Bohačík, Ondřej Balvín, ti všichni odehráli úžasné šampionáty, troufám si říct, že předváděli nejlepší basketbal v životě. Ale myslím si, že velký podíl na tom má právě Tomáš, který z pozice rozehrávače a z té energie a sebevědomí, které má, tak je schopný přenést to i na ostatní hráče a v podstatě je to dělá takhle lepšími. Myslím si, že jsme měli výjimečného hráče ve svém středu, který dokázal strhnout kolem sebe všechny a v podstatě je dotáhnout tam, kam je dotáhl.

Náhrada za Veselého

Je to jen spekulace, ale byl by český tým podle vás silnější s Janem Veselým?

Taky jsem o tom přemýšlel a troufám si říct, že byl, ale ne o tolik, jak si lidé myslí. Protože kdyby byl Jan Veselý, tak například Ondřej Balvín by dostal méně prostoru a nehrál by tak, jak hrál. Myslím si, že hrál fantasticky, a troufám si říct, že zastoupil Honzu Veselého. Takže pokud by Honza byl, tak samozřejmě je to hráč světového kalibru a přinesl by spoustu pozitivních věcí, ale zase na úkor toho, že jiní by nedostali tolik prostoru a nehráli by tak dobře. Takže myslím si, že bychom byli ještě lepší, ale jenom o kousíček. Ne o tolik, jak si lidé myslí.

Jak moc bude českému národnímu týmu chybět kapitán Pavel Pumprla?

Nevím. Samozřejmě Pampy hrál v reprezentačním týmu deset let, kapitánem byl pouze poslední dva roky po mém odchodu v roce 2017. Je to velice platný hráč, který samozřejmě neoslňuje nějakými spektakulárními akcemi nebo velkými statistikami, ale samozřejmě jsem s Pampym hrál, takže vím, jak dokáže být na hřišti platný. Nicméně stejně si myslím, že tím opravdovým vůdcem a kapitánem byl Tomáš Satoranský. Takže pokud bude on ten, kdo ho nahradí, tak si myslím, že to dokáže víc než dobře.

Mohl by úspěch reprezentace na mistrovství světa otevřít cestu hráčům do lepších evropských týmů, nebo dokonce až do NBA?

Myslím si, že těm, co tam hráli a co tam předváděli, tak to samozřejmě určitě může pomoct a doufám, že pomůže. V případě Vojty Hrubana a Jardy Bohačíka, tak ti hrají v Nymburku a podepsali v klubu dlouhodobé smlouvy, takže jejich případný odchod by byl trochu složitější. Ondra Balvín hraje dlouhodobě ve španělské lize, což je nejlepší liga v Evropě. Myslím si, že hodně může pomoc Patriku Audovi, který hraje ve Francii, ale zatím neměl možnost hrát v nějakém takovém tom top týmu, takže konkrétně v jeho případě by to určitě mohlo otevřít brány k tomu, aby hrál někde jinde. Doufám, že to pomůže hlavně basketbalu obecně. Je to příležitost, kterou nám tenhle úspěch a tenhle šampionát otevřel, tak doufám, že se nám ji podaří využít na maximum.

