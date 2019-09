Čeští basketbalisté se na světovém šampionátu v Číně postarali o další překvapení. Na úvod osmifinálové skupiny si poradili s dosud neporaženou Brazílií 93:71 a před posledním utkáním s Řeckem jsou reálně ve hře o postup do čtvrtfinále. Po utkání se o tom rozpovídal v rozhovoru pro Radiožurnál Pavel Pumprla. Šen-čen 13:47 7. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká střídačka se raduje. | Foto: Athit Perawongmetha | Zdroj: Reuters

Říkali jste, že to tady pro vás rozhodně nekončí, a teď jste to dokázali.

Po Turecku jsem do rozhovoru lehce velkohubě říkal, že se teď nikoho nebojíme, ale že to až takhle potvrdíme, to jsem nečekal. Věřil jsem, že máme na to je porazit, ale myslím, že jsme byli minimálně o level výš celý zápas a že jsme to měli hodně pod kontrolou. Podobně jako proti Turecku jsme pořád čekali, kdy přijde nějaký odpor, ale nic nepřišlo. Nevím, čím to je, jestli kvůli únavě nebo kvůli frustraci, že se jim nedařilo v první polovině.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hrajeme v naprosté pohodě, raduje se Pumprla po vítězství basketbalistů nad Brazílií

Je to pro nás super výsledek a teď fandit Američanům. Když nás Američani podrží, tak už to máme ve svých rukou. Budeme chtít odehrát co nejlepší zápas proti Řecku, pokusit se vyhrát a udělat pro to všechno. Už jen tímhle vítězstvím jsme udělali zase další obří úspěch.

Čím jste soupeře dnes předčili?

Přijde mi, že hrajeme v naprosté pohodě. Až na jeden úsek ve třetí čtvrtině, kdy jsme malou chvilku tápali, jsme hráli výborně, půjčovali jsme si to a dostávali jsme se k lehkým střelám. Vypomůžeme si i v obraně, jsme tam vždycky o krok dřív než soupeř. Nedokážu úplně popsat, čím to je, ale doufám, že to takhle bude pokračovat dál.

Jak je na tom Blake Schilb, který se v průběhu utkání zranil?

Přišel jsem ze hřiště na lavičku a na mou jednoduchou otázku, jestli je to špatné, docela pokýval hlavou. Nemohl na to ani stoupnout, takže myslím, že to horko těžko dá během pár dní dohromady. Budeme samozřejmě doufat, že první chvíle vypadala špatně, ale že to ještě půjde do konce turnaje dát dohromady.