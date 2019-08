Slušivé obleky i oranžové brýle proti pásmové nemoci. Basketbalisté odletěli do Asie

Poprvé v samostatné historii a po 37 letech od poslední československé účasti se čeští basketbalisté představí mezi světovou elitou. Mistrovství světa v Číně začne na přelomu srpna a září, národní tým ale do Asie vyrazil s předstihem. Kvůli aklimatizaci a třem posledním přípravným zápasům. Praha 8:54 22. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozehrávač českého národního týmu Tomáš Satoranský | Foto: Pavel Mazáč / CNC | Zdroj: Profimedia

Víc než tři hodiny před odletem čeští basketbalisté dorazili na ruzyňské letiště ve slušivých oblecích, v kterých budou reprezentovat Česko na mistrovství světa.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Při příchodu na letiště před odletem do Asie na světový šampionát čeští basketbalisté na sobě oranžové brýle neměli. V letadle už ano. Více si poslechněte v reportáži Jakuba Kanta

„Vzal jsem si dvoje boty. Přeci jen těch tréninků a zápasů tam bude víc. Jinak asi standard, když se vyjíždí s týmem a všechno máme společné, spíš nějaké věci, co mi usnadní to dlouhé cestování,“ řekl Radiožurnálu v prostorách terminálu 1 v Praze před desetihodinovou cestou do Asie rozehrávač české basketbalové reprezentace Tomáš Satoranský.

Za ním přichází kapitán Pavel Pumprla zotavující se z lehčího zranění kotníku a popisuje, jaký národní tým odlétá: „Pěkně oblečený to vypadá. Jinak doufám, že připravený, samozřejmě ještě zbývají tři zápasy v Koreji. Čím dál tím víc s tím blížícím se datem těch ostrých zápasů si uvědomujeme tu důležitost a tíhu okamžiku. Máme s sebou téměř slušivé oranžové brýle.“

Ty mají minimalizovat následky pásmové nemoci a někteří sportovci z jiných odvětví už je testovali před olympiádou v Tokiu, kde je podobný časový posun oproti Česku.

Nejmladší basketbalista českého výběru: Nemyslím na to, jestli pojedu na mistrovství světa Číst článek

„Spousta z nás má za sebou přelety do Ameriky. Ten časový posun se za pár dní spraví. Ale nastavit rytmy, aby člověk byl schopen plně trénovat a podávat výkony v zápasech, chce co nejrychleji. Takže i tak je docela exotický pohled na nás, když jde skupinka čtrnácti dvou a více metrových ve většině případů takhle oblečených lidí, tak ještě kdybychom si nasadili ty brýle, tak už to bude totální atrakce na letišti. Takže to si necháme až do letadla. Je to moje první zkušenost s tím, takže uvidím, jak nám to v tom dopomůže. Doufám, že aspoň trochu,“ popsal Pumprla.

S oranžovými brýlemi nemá zkušenosti ani jediný Čech v NBA a hlavní hvězda výběru Tomáš Satoranský. „Dostali jsme nějaké speciální brýle na to, abychom se aklimatizovali na čas v Asii, který je posunutý o sedm hodin, takže snad nám to pomůže zrelaxovat během letu. Ale samozřejmě koukáme na různé filmy a to tělo si řekne samo,“ doplnil rozehrávač Chicaga Bulls.

Poslední přípravný turnaj před zářijovým světovým šampionátem v Číně začne pro české basketbalisty v Soulu sobotním duelem s Angolou.