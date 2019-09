Čerstvý mistr světa Ricky Rubio: Zapsali jsme se do historie. Nemohu být na své spoluhráče víc pyšný

Pohár pro mistry světa mají španělští basketbalisté nad hlavou teprve teď, ale už minutu a půl před koncem finále se začalo na jejich lavičce slavit. A nejen tam - také na komentátorských pozicích.

„Zapsali jsme se tady do historie a to je to, co jsme chtěli. Je opravdu úžasné, jak jsme se tu prezentovali jako tým. Nemohu být na své spoluhráče víc pyšný. Byli jsme spíš jako rodina a to je to pro nás silnější zážitek,“ citoval Radiožurnál španělského rozehrávače Rickyho Rubia, který chvíli předtím převzal z rukou ambasadora turnaje v Číně Kobeho Bryanta cenu pro nejužitečnějšího hráče šampionátu.

Přesto byste úsměv na jeho tváři hledali i po takovém úspěchu marně. „Před třemi lety mi umřela máma, ale já vím, že je stále se mnou. Každý den se kvůli ní snažím dostat ze sebe to nejlepší, protože vím, že nikdo na světě mě tolik neměl rád. Ona je stále ten hlavní důvod, co mě žene kupředu, přestože už tu není,“ dodal Rubio.

Novináři osmadvacetiletého Rickyho Rubia také zvolili jedním z členů nejlepší pětky mistrovství světa. Hráč v NBA patřící Phoenixu právě tady před jedenácti lety v pekingské hale Wukesong Sports Center v seniorské reprezentaci debutoval na velké akci a z olympiády si tehdy přivezl stříbro. Tentokrát odlétá se zlatem - jako světový šampion.