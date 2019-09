V prvním poločase jsem nehrál moc dobře, vinil se Satoranský ze slabého útoku v první polovině utkání

Čeští basketbalisté dalšího favorita na mistrovství světa nezaskočili. Ve čtvrtfinále prohráli s Austrálií 70:82 a čekají je dva zápasy o konečné páté místo. V tom úvodním nastoupí již ve čtvrtek proti Polsku. Po utkání v Šanghaji mluvil s největší hvězdou českého týmu, Tomášem Satoranským, reportér Jakub Kanta. Šanghaj 18:45 11. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský během střelby při zápase s Austrálií ve čtvrtfinále na mistrovství světa | Foto: Václav Mudra/ ČBF | Zdroj: ČBF/Václav Mudra

Tomáši, bohužel na Austrálii jste nestačili a dalšího favorita tak nezaskočili…

Bylo to další velice náročné utkání. Myslím si, že se projevilo, že nám chyběly síly hlavně ve třetí čtvrtině. Byly to dva rozdílné poločasy, v tom, že jsme v prvním nehráli moc dobře v útoku, v obraně ano. A pak se to změnilo, že jsme v obraně odešli. Jsou velice vyspělý tým, který hraje hodně fyzicky, rychle cutují a v tom nás, podle mě, dostali hlavně ve třetí čtvrtině.

Příliš velké manko jste, jak říkáte, nabrali až ve druhé polovině třetí čtvrtiny. Mrzí to hodně?

Samozřejmě to mrzí. Došly nám tam síly a nebyli jsme schopní zareagovat, a když už jsme zareagovali, tak bylo pozdě. Opravdu na nás bylo trošku vidět, že jsme ve druhém poločase šli nadoraz a že nám chyběly síly v některých obranných pozicích nebo v rotacích. Bohužel to nevyšlo.

Byl jste jeden doskok od triple doublu, ale to teď určitě není to nejdůležitější. I tak budete mít o co hrát, o nejlepší české, respektive československé umístění na mistrovství světa…

Teď je těžké se na to hned soustředit, protože v hlavě máme tento zápas. Triple double není důležitý. Myslím si, že jsem v prvním poločase nezahrál moc dobře. Já jsem byl jedním z hlavních důvodů, proč jsme v útoku nehráli moc dobře. Pak se to trochu zlepšilo. Australané ale byli velice vyspělý tým, který byl nad naše síly.

Poláky jste v přípravě dvakrát porazili. Budete si tak na ně věřit?

Samozřejmě, že si na ně věříme, protože cítíme, že jsme - neřekl bych lepším soupeřem, ale že jsme se sem do čtvrtfinále probojovali těžší cestou. Určitě tak bude o co hrát a motivaci proti tomuto týmu budeme mít určitě také.