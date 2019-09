Poslední minuty jsem měl slzy v očích, říká po utkání s Tureckem autor 18 českých bodů Hruban

Čeští basketbalisté jsou mezi 16 nejlepšími týmy na mistrovství světa v Číně. Základní skupinu v Šanghaji zakončili ve čtvrtek vítězstvím nad favorizovaný Tureckem 91:76 a postoupili z druhého místa za Spojenými státy. „Myslím, že to nebylo špatné,“ líčil Radiožurnálu pár minut po konci zápasu Vojtěch Hruban, který nastřílel 18 bodů. Rozhovor Šanghaj 14:32 5. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Hruban se raduje s Jaromírem Bohačíkem (číslo 17) z postupu do osmifinále na mistrovství světa | Foto: Aly Song | Zdroj: Reuters

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s Vojtěchem Hrubanem po postupu českých basketbalistů do osmifinále světového šampionátu

Premiérová účast na mistrovství světa v samostatné historii Česka a je z toho premiérový postup ze skupiny...

Poslední minuty jsem měl normálně slzy v očích. Pro nás je to historický moment, jsme moc rádi, že tam jsme. Jediné, co chci, je teď poděkovat fanouškům, protože byli neuvěřitelní. Tlačili nás dopředu a cítili jsme během zápasu neuvěřitelnou podporu.

Kapitán Pavel Pumprla vás tu hecoval. Kdy jste začali věřit, že by to už skutečně mohlo skončit vysněnou výhrou?

Já jsem si zakázal věřit, dokud nebylo 14 nebo 30 sekund do konce. Až tam jsem si začal říkat, že už je to asi dobré. Víme totiž, co Turci umí. Nedovoloval jsem si tak doufat předtím, než bylo úplně hotovo.

Senzace. Čeští basketbalisté porazili favorizované Turky 91:76 a na mistrovství světa jsou v osmifinále Číst článek

Tušili jste, že jsme si tímto zajistili také minimálně účast v olympijské kvalifikaci?

Věděli jsme to, pavouk byl poměrně jasný. V tuto chvíli jsme tak splnili dva cíle najednou, ale ještě samozřejmě nekončíme. Teď přichází zápasy za odměnu a tohle (v pozadí jsou slyšet radostné výkřiky českých hráčů) je přesně naše reakce, nic jiného se dneska dělat nedá.

Jaromír Bohačík tu proběhl a také se s vámi radoval. Jaké to ale bylo při zápase? Vy jste do něj totiž nevstoupili úplně dobře, pak jste se sice dostali před soupeře, ale jak vám bylo na začátku druhé půle, kdy se Turci velmi rychle dotáhli na vyrovnaný stav?

Myslím, že to nebylo špatné. Oni trefili dvě trojky v řadě a my jsme udělali jednu dvě chyby. Věděli jsme ale, že tohle umí. Myslím, že jsme si stále věřili, věděli jsme, že jsme stále nahoře. Chtěli jsme být stále trošku nad nimi, aby měli na sobě psychickou deku, protože byli daleko nervóznější než my. Tuto taktiku jsme pak už jen udržovali.

Na konci nám tam naštěstí padly dvě střely, udělali jsme několik velice dobrých obran, kdy jsme je dokázali zastavit, získat balóny a tak podobně. Měli jsme i trošku kliku, že jim tam nepadla nějaká střela, protože kdyby jim vyšla, tak by to bylo jiné, ale je to tak, to je basketbal a my můžeme slavit.