Občas to vypadá, že čím má těžší střely, tím má větší úspěšnost, smeká před střelcem Schilbem Bohačík

Čeští basketbalisté udrželi na mistrovství světa reálnou šanci na postup ze skupiny. Ve druhém utkání porazili v Šanghaji Japonsko 89:76. Pokud v odpoledním utkání Američané podle očekávání zvítězí nad Turky, právě s Tureckem si Češi zahrají ve čtvrtek o postup do play-off. Od zpravodaje z místa Šanghaj 19:00 3. září 2019

„Je to super, ale na druhou stranu jsme v situaci, ve které jsme chtěli být – že si to s Tureckem rozdáme o postup. Ještě není nic hotovo, máme neskutečnou radost, ale pořád máme něco víc, čeho chceme dosáhnout,“ řekl Radiožurnálu Jaromír Bohačík, nejlepší hráč zápasu a jeden ze dvou českých 22bodových střelců.

Tím druhým byl naturalizovaný Američan Blake Schilb, který připomínal tak trochu Robina Hooda – proměnil šest ze sedmi trojek. Že by mezi sebou vypsali tihle dva během utkání střeleckou soutěž?

„Ani nevím, jak tam ty body byly. Blake je úžasný soupeř. Občas to vypadá, že čím má těžší střely, tím má větší úspěšnost. Je to ošklivé říct, ale neznáme od něj nic jiného, ale těžké střely opravdu proměňuje, takže byla jen otázka kolik,“ dodal Bohačík.

„Vím, kdo je Robin Hood. V zápase s Amerikou se mi moc nedařilo, cítil jsem se tak nějak divně. Tentokrát to bylo mnohem lepší, a když jsem trefil první dvě trojky, říkal jsem si, proč nevystřelit další. A padalo to dál,“ dodává Blake Schilb, nejstarší hráč v českém výběru.

A přidává co se o poločase dělo v šatně: „Přišel jsem za Jaromírem a ptal se ho, Boči, kdo bude nejlepší hráč zápasu, když vyhrajeme? Ani nebudu říkat, co mi odpověděl, ale nakonec byl MVP on. Hlavně že se teď můžeme smát, a to je nakonec to nejdůležitější.“

Ve středu mají basketbalisti na světovém šampionátu další volný den a po něm přijde opět od 10.30 zápas o postup s Tureckem, který nabídne server iROZHLAS.cz v online reportáži.