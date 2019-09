Ukázal, že by klidně mohl být v sestavě USA, řekl o Satoranském kapitán basketbalové reprezentace

Zahrát si proti výběru Spojených států bylo zbožné přání mnoha generací českých basketbalistů, vám se to splnilo. Jaké to bylo proti hráčům z NBA?

Všichni víme, že tady nejsou ta největší jména, ale to nijak neponižuje možnost si proti nim zahrát. Hodnotil bych ale hlavně náš výkon, myslím si, že jsme proti takovému týmu odvedli… chtěl jsem říct solidní, ale napadá mě spíš ještě něco více než jen solidní výkon. Výsledek ale mohl být ještě zajímavější.

Nebyli jste třeba až překvapení, že jste se v první čtvrtině dostali do čtyřbodového vedení?

Nechtěli jsme si to připouštět a hráli jsme dál, co jsme chtěli, což se vesměs dařilo. Jakmile si musela naše první pětka, která odehrála skvěle začátek, odpočinout, tak šla kvalita trošku dolů, museli jsme to točit. Jsem ale rád, že jsme se i přes krátké výpadky drželi na přijatelném rozdílu.

Před zápasem jsem říkal, že je potřeba neprohrát zápas o padesát šedesát bodů, to by se na něj nevzpomínalo příjemně, ale myslím, že za tohohle konečného stavu budeme na utkání vzpomínat jako na super začátek turnaje. Teď pro nás ale přichází důležitější zápasy. Musíme si vzít to pozitivní a použít to v dalších dvou zápasech.

Co říct k výkonu Tomáše Satoranského, který český tým opravdu táhl?

Když bych ho srovnal s tím, v jaké pozici byl před dvěma lety, tak už měl náznaky toho, že bude tahounem, ale byl v hrozně těžké pozici. Ukázalo se, jak obrovský skok za tu dobu udělal a je právoplatným hráčem NBA. Ukázal, že by klidně mohl být v sestavě, kterou si sem přivezli Američané.

Vyzdvihl byste někoho z týmu soupeře?

Vlastně ani ne. Individuality, se kterými jsme počítali, malí střelci z dálky – Kemba Walker a Donovan Mitchell – to z dálky táhli, ale nebyl tam nikdo, kdo by nás úplně totálně přehrával. Sem tam někdo, ale myslím, že to tady může být jejich výhoda. Nemají tu jednoho LeBrona Jamese nebo podobného hráče, na kterého by spoléhali.

Teď vás čekají důležitější zápasy. Jak jste na ně naladěni?

Viděli jsme, že Japonsko proti Turkům nepředvedlo žádný exkluzivní výkon, ale nesmíme to v žádném případě podcenit. Bude hodně důležité vlétnout do zápasu tak, jako do tohohle, pokusit se ho vyhrát a proti Turecku to doufám bude – jako podle předpokladů – o postup ze skupiny.

MS muži (PLATNÉ K 1. 9. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. USA 1 1 0 0 88:67 2 2. Turecko 1 1 0 0 86:67 2 3. Japonsko 1 0 0 1 67:86 1 4. Česko 1 0 0 1 67:88 1