Kolečkové lyže a asfalt místo sněhu. Nové Město bude hostit mistrovství světa v letním biatlonu

Velká horka zatím neustupují, a tak zní skoro až úsměvně zpráva o tom, že se v Novém Městě na Moravě představí nejlepší čeští biatlonisti i řada elitních závodníků ze zahraničí. Jenže o medaile se bude bojovat na kolečkových lyžích, jde o mistrovství světa v letním biatlonu. Nové Město na Moravě 10:35 22. srpna 2018

„Na těchto šampionátech je konkurence trochu jiná, není úplně pravidlem, že kdo je výborný na sněhu, je výborný i na kolečkových lyžích,“ naznačuje sportovní ředitel biatlonového svazu Ondřej Rybář.

Ano, bude to trochu jiný šampionát než ten, na který jste možná zvyklí. Kufry s vosky a parafíny tentokrát nechávají servismani doma, závodníci nazují výrazně kratší lyže s kolečky a kroužit budou na asfaltové trati.

„Slibujeme si od toho, že v domácích podmínkách by se mančafty chtěly také předvést. Je to spíš taková prověrka, jak se povedla letní příprava a co je případně v té podzimní ještě dotáhnout,“ říká Rybář.

I přesto, že případný úspěch v Novém Městě rozhodně nezaručí skvělou zimní sezonu, jak že se vlastně povedla příprava, to má zjistit kompletní tým, včetně olympijských medailistů z Pchjongčchangu Vítkové a Krčmáře.

„Zúčastníme se v naší nejsilnější sestavě, protože to asi jinak nejde. Uvidíme, kolik přijde diváků. Bohužel předpověď počasí není úplně ideální,“ postěžuje si prezident českého biatlonu Jiří Hamza, že má horké a suché počasí vystřídat déšť zrovna v době šampionátu.

A nejde zdaleka jen o fanoušky, sjezdy na mokré trati mnohdy končí silničními lišeji. Ale pokud nezaprší, pády snad nehrozí, ostatně i proto pořadatelé investovali několik milionů do úprav tratí.

„Předpokládám, že tratě budou bezpečné i pro řekněme exotické národy, jako jsou Uzbekistán, Arménie a podobně, z kterých jsme měli vždycky trochu strach. Tratě jsme rozšiřovali asi o metr, takže by to mělo být bezpečné,“ dodává ředitel závodu Vlastimil Jakeš.

Český tým se do Nového Města na Moravě přesune ve středu, poprvé se představí v pátečních štafetách.