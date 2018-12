Znakařka Kubová skončila na padesátce desátá, finále mistrovství světa jí uniklo

Znakařka Simona Kubová další finálovou účast na mistrovství světa v krátkém bazénu nepřidala. V semifinále padesátky obsadila stejně jako v dopoledních rozplavbách desátou příčku. Čas 26,60 sekundy byl o dvě setiny horší než její výkon z rozplavby. Maximem Kubové na tomto MS tak zůstalo sedmé místo ze stovky. Chang-čou/Čína 13:52 14. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Simona Kubová | Foto: Beáta Mašková

Šest setin jí v semifinále chybělo k tomu, aby se zapojila do dodatečné rozplavby o postup do finále. O osmou příčku se totiž dělily Nizozemka Ranomi Kromowidjojová a Francouzka Mathilde Ciniová s výkonem 26,54. Z prvního místa do finále postoupila Američanka Olivia Smoligaová.

Česká výprava má na tomto světovém šampionátu stále na kontě čtyři finálové účasti. Vedle Kubové se mezi elitní osmičku dvakrát dostala kraulařka Barbora Seemanová a úspěšná byla také ženská polohová štafeta na 4x50 metrů.

Světovým rekordem na kraulařské čtyřstovce se v dnešním finálovém bloku blýskla Australanka Ariarne Titmusová. Dohmátla v čase 3:53,92, čímž o pět setin překonala dva měsíce starý rekordní čas Číňanky Wang Ťien-ťia-che. Ta se na MS před domácím publikem musela spokojit se stříbrem.

Hned na úvod programu se o světový rekord postarala americká kraulařská štafeta na 4x50 metrů. Kvarteto Caeleb Dressel, Ryan Held, Jack Conger a Michael Chadwick výkonem 1:21,80 o osm desetin překonalo čtyři roky starý výkon ruské štafety z MS v Dauhá. Pod hodnotu bývalého světového rekordu svých předchůdců se dostali i Rusové, ale čas 1:22,22 jim stačil jen na stříbro.

Třetí zlato získala v Číně maďarská hvězda Katinka Hosszúová. Dnes obhájila titul v polohovém závodě na 100 metrů, čímž navázala na triumfy z polohovky na 400 metrů a závodu na 200 metrů motýlek. Vedle toho má ještě stříbro ze znakařské stovky.

Mistrovství světa v plavání v krátkém bazénu v Chang-čou (Čína):

Finále:



Muži:

50 m v. zp.: 1. Morozov (Rus.) 20,33, 2. Dressel (USA) 20,54, 3. Tandy (JAR) 20,94.

50 m znak: 1. Rylov (Rus.) 22,58, 2. Murphy (USA 22,63, 3. Ryan (Ir.) 22,76, ...v rozplavbách 26. Franta (ČR) 24,18.

100 m pol. záv.: 1. Kolesnikov (Rus.) 50,63, 2. Orsi (It.) 51,03, 3. Fudžimori (Jap.) 51,53.

4x50 m v. zp.: 1. USA 1:21,80 - světový rekord, 2. Rusko 1:22,22, 3. Itálie 1:22,90.

4x200 m v. zp.: 1. Brazílie 6:46,81 - světový rekord, 2. Rusko 6:46,84, 3. Čína 6:47,53.

Ženy:

400 m v. zp.: 1. Titmusová (Austr.) 3:53,92 - světový rekord, 2. Wang Ťien-ťia-che 3:54,56, 3. Li Ping-ťie (obě Čína) 3:57,99.

50 m mot.: 1. Kromowidjojová (Niz.) 24,47, 2. Barrattová (Austr.) 24,80, 3. Dahliaová (USA) 24,97, ...v rozplavbách 23. Svěcená (ČR) 26,43.

100 m pol. záv.: 1. Hosszúová (Maď.) 57,26, 2. Iamiová (Jap.) 57,85, 3. Atkinsonová (Jam.) 58,11, ...v rozplavbách 20. Horská (ČR) 1:01,60.

Semifinále s českou účastí:

50 m znak:1. Smoligaová (USA) 26,06, ...10. Kubová (ČR) 26,60.