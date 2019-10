‚Je to sport číslo jedna, letos vyhrajeme.‘ Wales žije ragbyovým mistrovstvím světa a doufá ve vítězství

Sotva slyším vlastního slova, ale výčepní mě přesvědčuje, že zatím je tu ještě ticho. Napínavá podívaná prý slibuje bouřlivější atmosféru. Kávu tu po ránu nemají, zato pivo teče proudem.

Na baru potkávám Iana, vtipkuje, že lidi v hospodě čekají, než se otevře kostel na nedělní mši. Ptám se ho, jestli se tu na ragby chodí každou neděli.

„Ne každou neděli. Víte, ragby je součástí naší kultury. Začalo být ve Walesu oblíbené na konci 19. století, kdy ho hráli velšští horníci, kteří měli obrovskou sílu, protože celý den dolovali uhlí,“ vypráví Radiožurnálu.

Ianův syn Joshua má na sobě typický červený dres se třemi pštrosími pery v královské koruně: „Tento symbol máme už stovky a stovky let od bitvy u Kresčaku, kde Angličané porazili Francouze. Bojoval v ní také velšský kníže Eduard a traduje se, že tento symbol získal od Jana Lucemburského, který v bitvě za francouzské vojsko padl.“

Právě čtvrtfinálový zápas s Francií je kvůli tomu prý o to zajímavější. Joshua přikyvuje a říká mi, že mladí Velšané si ragbyového dědictví hodně cení.

„Ragby se tu hraje na každé škole. Ve Walesu je to sport číslo jedna. Nejvíc profesionálních týmů máme na jihu země, podél pobřeží. Cardiff, Newport, Swansea. Je tu určitě víc týmů než na severu,“ popisuje Joshua.

Sever Walesu se zamiloval spíš do fotbalu, však to odtamtud také mají jen kousek do Liverpoolu nebo Manchesteru. Jih ale žije ragby, což je tu dobře slyšet po celý zápas i hned po závěrečném hvizdu čtvrtfinále s Francií.

Jestli se tu bude takhle jásat ráno nad pivem i příští neděli, to mají velšští ragbisté doslova v rukách. V semifinále nastoupí proti Jihoafrické republice. Pokud uspějí, vytoužený trůn ragbyového mistra světa nebude už tak daleko.