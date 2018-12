Velké sportovní akce (ne)dávejte do Číny

Olympijské hry v Pekingu 2008 jako by ukázaly, že Čína je dobrým pořadatelem velkých sportovních akcí. A od té doby jich přibývá, ať jde o tenis, v současnosti mistrovství světa v plavání v krátkém bazénu, nebo blížící se šampionát basketbalistů. Je pravda, že Číňani se snaží – a to i když nechcete. Komentář Chang-Čou/ Čína 12:55 13. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olympijský stadion v Pekingu | Foto: Wikimedia Commons

Stál jsem u hotelové recepce a čekal, až znakařka Simona Kubová přijede z tréninku. Najednou se ke mně přitočila mladá slečna a anglicky se zeptala, co potřebuju. „Nic,“ odpovídám. Uklonila se a odešla. Minutu nato přišla její kolegyně: „Co potřebujete?“ „Nic, jen čekám.“ A minutu nato to samé.

Všechny tři slečny patřily k organizačnímu týmu plaveckého šampionátu, který má odhadem třikrát více členů, než by maximálně mohlo být potřeba. A aby každý ukázal, že něco dělá... Ta snaha je nejdřív příjemná, pak trochu otravná.

Víc nepříjemné je, že Čína není Evropa a domluvit se anglicky je velký problém. Snažím se vždy před cestou do zahraničí naučit pár základních frází v místním jazyce – dobrý den, děkuji alespoň. Ale v čínštině je to problém – těžko říct, kde věta začíná a končí a jestli k vám ten druhý mluví s úklonem projevovanou úctou, nebo s úsměvem nadává.

Jenže jako by na tohle byli Číňani připraveni. Když (a to v drtivé většině) neumí anglicky, přijdou za vámi s mobilem před obličejem, aby si nahráli vše, co řeknete, a přes překladač si to v aplikaci přeložili. A aniž byste chtěli, začnou si s vámi takto „povídat“. Jako by tušili, že vy se čínsky nenaučíte, a tak se snaží jít naproti – to je milé!

Unifikovaný šampionát

Každá velká akce daného sportu vypadá v současnosti stejně. Mezinárodní organizace se snaží najít koncept, který budou moci uplatnit kdekoliv na světě – potřebují jen hostitele a zjistit, jak upravit sportoviště pro daný sport. Vždyť co všechno už bylo v pražské libeňské hale! A vězte, že plavecké mistrovství tam může být také.

Kulisy jsou vždy stejné, liší se v detailech, a protože plavecký šampionát potřebuje vždy stejný bazén, koberce pro závodníky a dekorace, tak až při odchodu z haly můžete poznat, na jakém jste vůbec kontinentu.

I proto jsou závody v Číně dokonalé. Nikde žádný problém, vše už je roky ozkoušené a vedené mezinárodním týmem, který se jen přesouvá mezi městy. Když se tohle dosadí do čínské ochoty, bourá to i jazykové bariéry.

I proto bych se o zimní olympijské hry v Pekingu 2022 nebál.

PS.: Vlastně jedna věc mi vadí, třebaže se o čínských omezeních při používání internetu obecně ví. Žádný Facebook, Google, Youtube, Twitter, Instagram atd. Byl by to tu zajímavý digitální detox, kdyby si šikovní sportovci neuměli poradit...