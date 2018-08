Na dálku je vidět úsměv, který značí samozřejmě radost z prvního místa, ale také ušetřené síly do dalších závodů. Český rychlostní kanoista Josef Dostál vystrašil soupeře už během rozjížděk na mistrovství světa. Obě v Portugalsku vyhrál a prý se ani moc nezpotil. Montemor-o-Velho/Portugalsko 18:02 23. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Dostál při závodu na kilometrové trati na mistrovství Evropy v Bělehradě | Zdroj: Český svaz kanoistů

První klakson označil Dostála jako vítěze v cíli. Až pak finišovali další. Pokud jste si na dálku obličej českého závodníka prohlédli dalekohledem nebo ho přiblížili fotoaparátem, mohli jste se vidět jeho vysmátý výraz.

‚Posledních 150 metrů to bylo pro fanoušky.' Dostál vyhrál na MS rozjížďky na 500 i 1000 metrů

„Co se týká ranní pětistovky, tak tam jsem zajel suprový čas a říkal jsem si, že by to šlo ještě stáhnout o sekundu, o sekundu a půl. Na kilometru jsem do pětistovky jel takový slušný kilák a od něj jsem si to už jen hlídal. Posledních 150 metrů to bylo pro fanoušky, to jsem se i usmíval do kamer,“ přiznal Dostál.

Přiznal také, že sprchu tady u kanálu v Montemoru nepotřeboval, ani se moc nezpotil. Což nebude platit pro další dny. Na rozdíl od kanoisty Fuksy nemůže jít Dostál rovnou do finále. I když je v rozjížďce první, musí do semifinále, až pak se případně bude potit při obhajobě zlata.

„Motivace je velká, protože je to naplánované tak, že to bude asi poslední pětistovka, na které se letos představím. Příští rok se chci soustředit pouze na singlkajak na 1000 metrů a na čtyřkajak na 500 metrů. Bude to moje derniéra, rozlučková trať. Nechci to zakřiknout, ale od olympiády jsem na pětistovce ještě neprohrál,“ řekl Dostál.

věří si Josef Dostál na další a na dlouhou dobu asi poslední úspěch na pětisetmetrové trati. Na letošním šampionátu může získat tři medaile, závodit bude ještě na kilometru, ze kterého má olympijské stříbro, a po dvou letech usedne i do čtyřkajaku.