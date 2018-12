Rekordní návštěva. Florbalový šampionát v Praze překonal divácký rekord již tři dny před jeho koncem

Světový šampionát florbalistů v Praze sice ještě neskončil, ale už teď má rekord v celkové návštěvnosti. Za necelý týden přišlo na zápasy dohromady 106 tisíc diváků, a pochopitelně, největší podporu cítí domácí český tým. Praha 17:56 7. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost českých florbalistů a jejich příznivců na MS v Praze | Foto: Martin Flousek | Zdroj: Český florbal

„Já se budu opakovat, ti diváci nás ženou a třeba tady nebylo tolik lidí jako na první den, ale pořád byla výborná atmosféra a pro nás je to zážitek a my z toho chceme vytěžit co nejvíce,“ zhodnotil pro Radiožurnál kapitán českého týmu Matěj Jendrišák.

Stejně jako on mluví o atmosféře i jeho spoluhráči.

Zdá se, že superlativy nešetří ani fanoušci. „Já sem chodím na hokej, takže já tady tu atmosféru docela znám a je to prostě suprové,“ řekl jeden z nich. „Ještě jsem tady nebyl, ale viděl jsem v televizi všechny naše zápasy, a to mě nalákalo, abych se sem přišel podívat,“ líčil další.

Hlavně ti mladší si nejen v ochozech přijdou na své. „Vyzkoušel jsem si o přestávce asi všechno z nabízeného programu. Bylo tam střílení na bránu do určených míst a měřič rychlosti střely a potom ještě virtuální realita.“

Fanoušky v Česku láká florbal jako málokde jinde ve světě, což potvrzují i čísla z aktuálního šampionátu, který má už teď před závěrem turnaje rekordní návštěvnost. „Tři dny před koncem šampionátu se nám povedlo překonat rekord návštěvnosti všech šampionátů před námi, a to nám dělá obrovskou radost. Ve snu nás nenapadlo, že by se to mohlo povést už ve čtvrtečním čtvrtfinále,“ řekl nadšeně prezident Českého florbalu Filip Šuman.

Skvělí fanoušci

„Jsem rád, že se florbal takto dostává k lidem, kteří ho neviděli. Teď záleží na nich, jestli se jim to líbí nebo ne. Doufám, že lidí bude čím dál tím více,“ přeje si nejproduktivnější český florbalista na turnaji a přitom debutant Adam Delong.

„My máme matematické modely, jejichž prostřednictvím se i snažíme návštěvnost odhadnout. Optimisticky jsme někde nad 150 ke 160 tisícům diváků,“ odhadla generální sekretářka mistrovství Zuzana Svobodová.

„Byl jsem tu na šampionátu před deseti lety, a vlastně v roce 1998 taky, takže mě bouřlivá atmosféra vůbec nepřekvapuje. Mám pocit, že čeští florbaloví fanoušci jsou vůbec nejlepší na světě. Že už padl rekord, je úžasné a myslím, že tenhle vydrží dlouho,“ věštil kouč Petri Kettunen, který na posledním šampionátu dovedl své krajany Finy k titulu mistrů světa a teď se snaží získat s českou reprezentací premiérovo medaili na domácím mistrovství před tuzemskými fanoušky.

Český Florbal

@ceskyflorbal O titulu mistra světa ve florbale se rozhodne až v neděli, Češi ale právě získali historické prvenství v celkové návštěvě MS mužů! 2 13