Tak trochu jsem s nimi omládl, říká skifař Synek o týmových parťácích na veslařském mistrovství světa

Veslař Ondřej Synek vozí medaile z mistrovství světa pravidelně už spoustu let. A elitní skifař by teď v Plovdivu rád získal další, nejlépe už pošesté zlatou. Zatím ho ale čeká teprve čtvrtfinále, stejně jako jeho tréninkové parťáky Lukáše Helešice a Jakuba Podrazila, kteří jezdí na dvojce bez kormidelníka a jsou další českou nadějí na dobrý výsledek. Společná práce v jedné skupině baví obě posádky. Plovdiv/Bulharsko 8:17 12. září 2018

Skifař Ondřej Synek. | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

„Zaprvé je s nimi sranda a za druhé jsem s nimi tak trochu omládl, přeci jen jsou o deset dvanáct let mladší. Jsou to takoví živlové dnešní doby, jedou ty instagramy a já nevím co všechno, takže se s nimi tak vezu a učím,“ usmívá se Ondřej Synek.

Hlavně se ale od pětatřicetiletého elitního veslaře učí jeho parťáci ze skupiny. A nejde jen o závodní věci.

„On je asi taková plechovka, takový Němec. Je tvrdý, je na sebe přísný v tréninku i na břehu, všechno má svůj řád, všechno musí být včas,“ oceňuje Lukáš Helešic z dvojky bez kormidelníka důslednost Ondřeje Synka a přidává jeden konkrétní příklad.

„Hlavně úklidový řád. Neříkám, že bychom byli nějak nepořádní, ale Ondra je na to mimořádně pečlivý, i na trenéra. Nebojí se to říct komukoliv, když se mu zdá, že by mělo být třeba vyneseno smetí teď a ne až za hodinu,“ respektují mladší závodnici jednoho z nejlepších skifařů historie, jejich vztah je ale přátelský.

A Jakubu Podrazilovi se líbí na druhou stranu uvolněnost Ondřeje Synka, který po letech zkušeností umí v některých chvílích v tréninku povolit.

„Není jako někteří sportovci, kteří blázní, když se blíží na závody. On třeba řekne, že musí na chalupu posekat trávu. Neřeší to a myslím, že to je taky jeden z klíčů k úspěchu. Když má jet s dětmi na chalupu, tak jede s dětmi na chalupu. Když má natrénováno a vynechá jeden trénink a jede s dětmi na chalupu, tak se myslím nic nezblázní,“ říká Podrazil.

Teď je ale mistrovství světa a v Plovdivu a dvojka bez kormidelníka Podrazil - Helešic i skifař Ondřej Synek závodí naplno.