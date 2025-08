Musí zesílit, pořád vypadá jako kluk, říká o Knedlovi trenér Ryan. S českým plavcem má velké plány

Skončilo mistrovství světa v plavání, které potvrdilo očekávání. Američanka Katie Ledecky dál vládne dlouhým tratím, Kanaďanka Summer McIntoshová je se čtyřmi zlatými individuálními medailemi nejúspěšnějším plavcem šampionátu. A také se potvrdilo, že Miroslav Knedla je velkým talentem českého plavání, domácí rekordy na krátkých znakařských sprintech posunul na elitní světovou úroveň. Od zpravodaje z místa Singapur 13:49 4. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Knedla | Foto: Zdeněk Němec / MAFRA / Profimedia

Před šampionátem oslavil dvacáté narozeniny, má za sebou první rok na americké Univerzitě v Indianě a i kouč, který ho tam připravuje, Luke Ryan, vidí Knedlův obrovský potenciál. I proto, že má pořád dost prostoru pro zlepšení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká trenér Luke Ryan o svém svěřenci Miroslavu Knedlovi

„Dám vám příklad na stovce. Tam zvládl skvěle první padesátku v rozplavbách a skvěle druhou padesátku v semifinále. Mladí sportovci mají problém dát ty dvě věci dohromady tak, aby tvořily jeden výkon. Ale chybí nám kousek a dost se těším, až na tom budeme pracovat. S tím, že tu dokázal dvakrát překonat národní rekord, tak si myslím, že plaval docela dobře,“ chválil Knedlu Ryan.

Také laik vidí, že Knedla plave jinak než před rokem. Hlavním rozdílem je výjezd na hladinu, který je najednou výrazně plynulejší.

„Výjezd na hladinu je něco, na čem jsme pracovali. Musí kopat nohama celou dobu výjezdu, míval tendenci v tu chvíli trochu polevit. Tím ztrácel rychlost a musel se znovu rozjet. Tím se mu rychleji unaví nohy. A když má unavené nohy, poleví i rukama. Na padesátce právě ztratil tempo v posledních deseti metrech, nohy i ruce polevily,“ vysvětluje Ryan.

‚Bude zvedat činky‘

Jeho přístup je analytický, klidný. Snaží se rozebrat plavání do detailu. A jedním z nich je, že má Knedla na pohled výrazně méně svalů než ostatní. I proto ho v Americe nutí trávit více času v posilovně.

„Pracujeme na tom. Určitě zesílí tím, jak bude stárnout. Přišel do nového prostředí a většinou se tak devět až dvanáct měsíců učíte. A vzhledem k tomu, co tu ukázal, se opravdu těším na to, co může dokázat. Následující rok bude pracovat na výbušnosti, bude zvedat činky. Ale ano, musí zesílit, protože vypadá pořád jako kluk a my z něj potřebujeme chlapa,“ říká Ryan, který má s Knedlou velké plány.

Bravo! Miroslav Knedla ‍♂️ zlepšil v semifinále mistrovství světa na trati 100 metrů znak vlastní český rekord na 53,15 sekundy. Na postup do finále to sice nestačilo, ale progres ostravského rodáka pokračuje.



Více https://t.co/LxqbV6i1Op pic.twitter.com/WUBZtBLvMW — ČT sport (@sportCT) July 28, 2025