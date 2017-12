'Mým cílem je vylézt z klece po svých.' Kickboxerku Sandru Maškovou čeká první zápas v MMA

Tyhle údery jsou ještě tréninkové, ale ve čtvrtek večer už Sandra Mašková bude rány rozdávat naplno. Vítězka Světových her, tedy tak zvané olympiády pro neolympijské sporty, zažije premiéru v MMA, což jsou ultimátní zápasy v kleci.

„Kývla jsem na to, protože je to nová výzva. Možnost, jak překonat sebe samu. Ale jak se to blíží, tak bych si snad nejradši ukopla hlavu. No, nezbývá než se s tím popasovat,“ říká pro Radiožurnál skoro třicetiletá bojovnice, která patří do kickboxerské světové špičky.

I tak musela měsíce drilovat nový styl. V MMA totiž boj pokračuje i na zemi, na což ze své parádní disciplíny není zvyklá, protože kickboxerské zápasy probíhají jen v postoji.

„Kickbox je tak čtvrtina celého MMA. Možná ani to ne. Říká se, že MMA je desetiboj, a já z něj ovládám jen jednu část. Musím si zvykat na jinou vzdálenost od soupeřky, menší rukavice. Je to fakt jiné,“ vysvětluje rozdíly kickboxerka.

Maškové se navíc doslova na poslední chvíli změnila soupeřka. Kvůli zdravotním problémům musela odstoupit Ukrajinka Kyselovová, na jejíž styl se česká bojovnice chystala. Místo ní se do klece postaví méně zkušená Litevka Puidaiteová. Ale i kdyby ji Mašková porazila a MMA se jí zalíbilo, od kickboxu neutečete úplně.

„Zatím je mým cílem vylézt z klece po svých. Když se mi to povede, tak budu přemýšlet dál. Ale vím, že u kickboxu zůstanu. Miluju ty lidi, kteří se okolo něj motají. No a co se týče MMA, tak teprve uvidím,“ má jasno Mašková.

Na programu turnaje XFN je deset zápasů. O hlavní souboj se postarají Petr Ondruš a Karel Vémola, který byl prvním Čechem v nejprestižnější organizaci světa UFC. Pořadatelé oznámili, že do pražské O2 Arény prodali přes sedm tisíc vstupenek.