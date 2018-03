Myslím, že to je začátek nové éry, říká squashista Mekbib, který ukončil dlouhou Koukalovu nadvládu

„Já jsem si na Koukiho věřil, protože pět nebo šest měsíců nehrál. Já jsem trénoval docela dost. I minulý rok, když jsem hráli na lize, tak jsem vyhrával. Věřil jsem si a taky jsem to potvrdil,“ říká česká squashová jednička Daniel Mekbib.

Ten po úspěšném semifinále porazil ve finále Martina Švece a po čtyřech třetích místech v řadě získal premiérový domácí titul. Janu Koukalovi bude letos pětatřicet let a podle o dekádu mladšího Mekbiba přichází čas pro nástup dravého mládí.

Je to jako zahrát si s Federerem, říkají squashisté. Do Ostravy přijíždí dva borci ze světové špičky Číst článek

„Myslím si, že to je začátek nové éry, protože je tam nás mladých víc. Je nás tam pět šest kluků, kteří chtějí vyhrávat, chtějí jezdit po světě a chtějí něco dokázat. Myslím si, že je to pro squash jen dobře,“ říká Mekbib.

Člen brněnské Viktorie se stal krátce před českým šampionátem druhým českým hráčem, který vyhrál turnaj na prestižním okruhu PSA – triumfoval v kanadském Torontu.

„Já bych PSA srovnal s ATP pro tenisty. Takže jsem jakoby vyhrál turnaj ATP,“ říká Mekbib.

Sto sedmý hráč žebříčku měl před mistrovstvím republiky málo času na aklimatizaci. On sám to ale považoval spíš za výhodu.

„Ta euforie celkově přebila únavu, cestování a jetlag, který jsem pociťoval, protože jsem ve středu v sedm večer přiletěl do Česka a ve čtvrtek v jednu odpoledne už jsem měl první zápas. Ale myslím, že mi to spíš pomohlo. Prostě jsem přišel, hrál a vyšlo to,“ říká Mekbib.

Rodák z Bruntálu s kořeny ze země maratonců

Netradiční příjmení zdědil Mekbib po otci, který před lety přicestoval do tehdejšího Československa z Etiopie studovat medicínu. Část jeho rodiny pochází ze země zaslíbené maratónským běžcům, on sám ale k podobným disciplínám nikdy netíhnul.

„Myslím si, že jsem fakt taková kombinace Čecha a Etiopana, a v dálkových bězích bych spíš asi dělal ostudu svým etiopským předkům,“ směje se Mekbib.

Pětadvacetiletý rodák z Bruntálu dělá zemi svých předků ve světě dobrou reklamu. Východoafrickou zemi čas od času navštíví, ale jak sám přiznává, k založení squashové školy Daniela Mekbiba je v Etiopii ještě daleko.

„Když jsme tam byli minule, tak jsme se ptali, jestli mají squashové kurty, a oni vůbec nevěděli, co to je. Znají tenis nebo raketbal, ale to jsou trošku jiné sporty,“ říká Mekbib.

Mekbib se momentálně připravuje na závěrečnou část sezóny, před sebou má další turnaj série PSA v Irsku a na reprezentační úrovni ho na začátku května čeká mistrovství Evropy týmů.