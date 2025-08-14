Na autodromu ve Vysokém Mýtě závodí i cyklisté. Síly si tam poměřují amatéři i profesionálové
Obvykle tam řidiči aut trénují zvládnutí smyku a motocklisti jízdu na silných strojích. Teď si ale autodrom ve Vysokém mýtě oblíbili i cyklisti. Na trati plné ostrých zatáček si poměřují síly amatérští jezdci s profesionálními závodníky. A zájemců se hlásí stále víc, protože nikde jinde v Česku se takové závody nejezdí. „Jezdím sem hrozně ráda, baví mě to možná víc než normální závody,“ říká pro Český rozhlas Hradec Králové Anna Malá.
„Inspiraci jsme měli ve Spojených státech, kde jsou závody na okruzích jsu velice populární. My jsme zvolili vysokomýtský automotodrom, protože to je bezpečná trať, je široká,“ vysvětluje hlavní organizátor Jakub Jílek.
„Koncepce je naučit jezdit cyklisty ve skupině a technicky, aby uměli projíždět zatáčky a ovládat kolo,“ říká hlavní organizátor
„Autodrom má 1100 metrů, je mírně zvlněný, jsou tady prudké zatáčky.“
Kritickým místem nezvyklého kilometrového okruhu je zatáčka, kde cyklisti mění směr o 180 stupňů a najíždí do ní ve vysoké rychlosti. „Důležité je do ní najet správně zvnější, abyste měl vysokou rychlost při výjezdu ze zadáčky,“ popisuje Jílek.
Královéhradecký cyklista Ondřej Rybín přidává osobní zkušenost z posledního závodu: „Stalo se to, že jsem neovládl svoje ego tam v té zatáčce. Jede se tam poměrně rychle, trošku se zavírá na konci a když mě to jel Tomáš, tak jsem si řekl, že zahákuju, no, a zhruba deset vteřin na to jsem už ležel.“
Co byste doporučil někomu, kdo se do ní bude chystat poprvé? Ví, že to je zatáčka o 180 stupňů. Dalším cyklistům, kteří se do zatáčky budou chystat poprvé, radí jet pomaleji. „Radši pomaleji než rychleji. Jsem na to pak ve výsledku vychází lépe.“
Jeden ze srpnových závodů vyhrála šestnáctiletá Anna Malá, která soutěží za cyklistický oddíl z Chocně. „Je to úplně jiné, navíc je to nepředvídatelné. Může tady být pád a je to hlavně hrozně rychlý závod. Zatáčky jsou hodně technické a když to člověk má dobře najeté, tak tady dokáže nahnat spoustu času.“
„Baví mě to brutálně. Jezdím sem hrozně ráda, baví mě to možná víc než normální závody. Je to takové jinačí, o to lepší,“ říká mladá závodnice.
„Koncepce je naučit jezdit cyklisty ve skupině, naučit je jezdit technicky, aby uměli projíždět zatáčky a ovládat kolo. V současné době máme 250 různých závodníků ve startovní listině. Vypadá to dobře, že by to mohlo pokračovat dál a bude to tradice, doufám,“ říká Jílek.
Závody na autodromu ve Vysokém Mýtě jsou otevřené všem zájemcům. Kdo by si chtěl na vlastní kůži vyzkoušet průjezd ostrými zatáčkami, bude mít příležitost znovu v září.