Na českém basketbalu mi záleží, říká Schilb, kterého čekají možná poslední zápasy za reprezentaci

Americký basketbalista s českým pasem Blake Schilb vyhlíží červnové reprezentační okno, i když by mohlo jít o jeho poslední zápasy v českém dresu. Na srazu národního týmu v Praze si navíc bude chtít spravit chuť. Jeho výkony totiž na záchranu Sevilly ve španělské nejvyšší soutěži nestačily. Praha 17:44 14. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Blake Schilb. | Zdroj: Jakub Kanta

„Vždycky, když se po reprezentačním srazu vracím do klubu, moje výkony jsou lepší a rozpoložení taky," těší se čtyřiatřicetiletý Blake Schilb.

Letos ani to k naplnění předsezónních cílů v klubu nevedlo. Ač bývalý hráč Nymburka patřil k nejlepším v Realu Betis, na odvrácení sestupu Sevilly z prestižní ACB ligy to bylo málo. Dost pravděpodobně si tak tenhle světoběžník bude muset přes léto hledat nové angažmá a do toho plnit reprezentační povinnosti, protože to už kouči českého národního týmu Ronenovi Ginzburgovi přislíbil, když byl za ním ve Španělsku na inspekční cestě. Co ale bude pak?

„Stále si basketbal užívám. Zatím o konci kariéry moc nechci přemýšlet. Zatím," říká Schilb.

Češi i díky Schilbovi mají kvalifikaci mistrovství světa 2019 dobře rozehranou, jsou blízko postupu do její druhé fáze. Potřebují ovšem na přelomu června a července zvládnout domácí dvojzápas v Pardubicích. Čeká je silné Finsko s Lauri Markkanenem z Chicaga Bulls a pak nevyzpytatelné Bulharsko.

Jestli budou k dispozici hlavní české hvězdy Satoranského a Veselého, se zatím neví, ale i bez nich má Ginzburgův výběr šanci svou misi dotáhnout. Účast na závěrečném turnaji by pak nejen byla odměnou a pro Schilba i dost možná hezkou tečkou za reprezentační kariérou. Přesně takhle by si to rodák z Illinois představoval - končit na vrcholu. Vždyť Češi v samostatné historii ještě nikdy na světovém šampionátu nestartovali.

„Jo, je možné, že by ta dvě nadcházející kvalifikační okna mohla být také moje poslední. Chci si vzít nějaký čas ještě na rozmyšlenou. I kdyby to tak bylo, snažil bych se pomáhat dál. Ještě nevím jak, třeba jako trenér, fanoušek nebo jinak. Na českém basketbalu a národním týmu mi záleží a bude i nadále," dodává Blake Schilb, který k basketbalu přivedl už i dvě ze svých čtyř dětí. Na chuť mu přicházejí nejstarší potomci - Jaydena a Jocelynn.

„Syn je do toho teď zabraný hodně, dokonce sem chodí trénovat se staršími dětmi. A dcera tomu teď přichází na chuť,“ popisuje Blakeova česká manželka Barbora Schilbová a dodává: „Doufám, že i do budoucna na něj budou hrdí, že se stala Čechem a mohl reprezentovat zemi.“

Pokud dětem basketbal půjde, nemuselo by jméno Schilb z české reprezentace zmizet po Blakeově konci v národním týmu na dlouho.