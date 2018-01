Na Dakaru skončil druhý český motorkář, Lhotský se napíchl na řidítka. Klymčiwa čeká operace

Už dva české motorkáře vyřadila na Rallye Dakar havárie. Ondřej Klymčiw těžký pád odnesl zlomenými obratli. Po pěti dnech v umělém spánku by se v sobotu měl český jezdec podrobit operaci v nemocnici v Limě. Rudolf Lhotský se v páté etapě napíchl na řídítka a z rozhodnutí lékařů v závodě skončil. Lima 11:49 13. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Klymčiw byl do nehody nejrychlejší z Čechů | Foto: Jan Říha

„Jel jsem v písku, byly tam duny, přestal jsem trochu dávat pozor, když se mi zasekly řídítka a zapíchl jsem je do břicha. Hrozně to bolelo, furt jsem se chytal, jestli to nekrvácí, protože jsem tam neviděl. V tu chvíli jsem to měl pořád ještě 50 kilometrů do cíle,“ řekl Rudolf Lhotský reportérovi Radiožurnálu.

Lhotský se po odstoupení z Rallye Dakar stal druhým českým motorkářem, který letos musel slavný závod opustit. Prvním byl Ondřej Klymčiw.

Podle informací Klymčiwova týmu se po pěti dnech umělého spánku stav českého závodníka zlepšil natolik, že lékaři naplánovali na sobotu operaci dvou zlomených krčních obratlů. Tu několikrát odkládali kvůli otoku plic. Po operaci bude Ondřej Klymčiw probuzen z umělého spánku.